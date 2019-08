Wetenschappers onthulden donderdag in het wetenschappelijke tijdschrift Cell een uitbraak van het Zika-virus in 2017 op Cuba die tot dan toe nog onbekend was. De uitbraak vond plaats een jaar nadat het virus in omliggende landen voorkwam.

In 2016 heerste er een ernstige zika-epidemie in Zuid-Amerika. Ondanks de forse afname van de gevallen in 2017 verdween het virus niet. Op lokaal niveau kwamen er nog steeds uitbraken van het virus voor. Onderzoek naar deze lokale uitbraken wees uit dat het grootste gedeelte van de zika-gevallen in 2017 gevolg was van een niet-gerapporteerde uitbraak van het virus in Cuba.

Voor dit onderzoek gebruikten de wetenschappers gegevens van zika-gevallen uit onder andere de Amerikaanse staat Florida en Europa. Ze kwamen erachter dat het grootste gedeelte van de geïnfecteerde personen het virus opliep in Cuba. De uitbraak bleek even groot te zijn als de meeste uitbraken in omliggende landen het jaar ervoor.

Het virus kent bij de meeste mensen milde symptomen. Maar een infectie met het virus kan voor zwangere vrouwen desastreuze gevolgen hebben. De foetus kan bijvoorbeeld ernstige schedel- en hersenafwijkingen oplopen.

De vraag is waarom de uitbraak in Cuba zo lang onontdekt bleef. Medewerkers van de Public American Health Organization (PAHO), die de gevallen registreert, wijten het te laat melden van gegevens aan technische fouten. De informatie zou zijn opgeslagen in een database, maar was niet zichtbaar op de website, meldt New York Times.

Epidemie in 2016

De zika-epidemie die in 2016 heerste in verschillende landen in Noord- en Zuid-Amerika werd voor het eerst ontdekt in Brazilië. Het virus heerste daar al anderhalf jaar voordat het voor het eerst gedetecteerd werd. Tegen die tijd was het virus al verspreid naar tientallen omliggende landen.

Een jaar later onthulde een rapport van de PAHO dat het virus dusdanig aan het verdwijnen was dat er geen sprake meer was van een bedreiging van de internationale volksgezondheid. Halverwege 2017 werden er geen nieuwe zika-gevallen meer gemeld.