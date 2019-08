De Noorse politie heeft het onderzoek naar de sinds vorig jaar augustus vermiste Amsterdammer Arjen Kamphuis afgesloten. De onderzoekers concluderen dat hij waarschijnlijk is omgekomen bij een kajakongeluk. Ze denken dat het lichaam van de Nederlander in zee is terechtgekomen.

Hoewel een kajakongeluk altijd een van de waarschijnlijkste scenario's was waar de Noorse politie van uitging, werd ook altijd nog rekening gehouden met een misdrijf of met de mogelijkheid dat Kamphuis zich opzettelijk schuilhield.

Dit kwam voort uit het feit dat de mobiele telefoon van de Nederlander op 30 augustus nog ongeveer twintig minuten contact heeft gemaakt met zendmasten in het zuiden van Noorwegen. Daarna is de simkaart verwijderd en werd een Duitse simkaart in het toestel geplaatst.

De politie heeft nu achterhaald dat twee Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs die destijds bij de fjorden visten de telefoon hebben gevonden. Zij dachten dat de spullen waren weggegooid en namen de voorwerpen vervolgens mee. Ze reden later naar Stavanger, een stad in het zuidwesten van Noorwegen.

De Noorse politie heeft laten weten geen enkel vermoeden te hebben dat de twee vrachtwagenchauffeurs iets te maken hebben met de verdwijning van Kamphuis.

Kamphuis wilde gaan kajakken in de Noorse fjorden

Kamphuis was op vakantie in Noorwegen en zou op 22 augustus terugkeren naar Nederland, maar niemand had meer iets van hem vernomen. Hij werd voor het laatst gezien toen hij op 20 augustus uitcheckte uit zijn hotel in Bodø.

Half september werd een aantal spullen van Kamphuis teruggevonden in de buurt van de Kvaenflaget, een kleine berg tussen Fauske and Rognan.

Het ging daarbij onder meer om een opvouwbare kajak. Kamphuis had de kajak gekocht om tijdens zijn vakantie in de Noorse fjorden te gaan kajakken.