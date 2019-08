De partijen in Italië krijgen meer tijd om uit de politieke crisis te komen, meldt de Italiaanse president Sergio Mattarella donderdagavond. De partijen moeten zich dinsdag bij hem melden om de stand van zaken te bespreken.

De Italiaanse regering viel dinsdag vanwege een onenigheid tussen de regeringspartijen Vijfsterrenbeweging (M5S) en Lega. De president, die het parlement alleen wil ontbinden als geen enkele coalitie mogelijk is, voert sindsdien gesprekken met de politieke leiders.

M5S is intussen begonnen aan gesprekken die moeten leiden tot een "stevige meerderheid" in het parlement. "We laten het schip niet zinken, want dan betalen de Italianen de prijs", aldus partijleider Luigi Di Maio donderdag.

Di Maio wil volgens persbureau ANSA niet zeggen of hij doelde op onderhandelingen met de sociaaldemocraten van de PD, die nu nog in de oppositie zitten. Zij zijn in beeld als mogelijke coalitiepartner nu Lega niet meer verder wil met M5S, die nu nog de grootste partij is.

De Lega-partij van Matteo Salvini staat er goed voor in de peilingen. Om die reden wil de Salvini nieuwe verkiezingen afdwingen en daarmee alle geplande hervormingen op het spel zetten, stelt premier Giuseppe Conte, die dinsdag zijn ontslag heeft aangeboden aan Mattarella.

De centrumlinkse PD heeft duidelijk gemaakt te willen praten over samenwerking met de Vijfsterrenbeweging, maar niet "tegen iedere prijs" een regering te willen vormen. De sociaaldemocraten hebben een aantal eisen op tafel gelegd. Zo willen ze niet dat demissionair premier Conte aanblijft.