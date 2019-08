Vandaag sprak minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid met de Thaise autoriteiten over de zaak-Van Laarhoven. In dit artikel lees je wat er tot nu toe aan vooraf ging.

In 2008 verhuist de Tilburgse Johan van Laarhoven met zijn vrouw en twee kinderen naar Thailand. Hij is dan al ruim dertig jaar de succesvolste coffeeshopbaas van Zuid-Nederland met vier filialen van de door hem opgerichte The Grass Company in Tilburg en Den Bosch. Drie jaar later verkoopt hij zijn bedrijf, om volledig tot rust te komen in zijn Thaise woonplaats.

Najaar 2011

Nadat Van Laarhoven zich in Thailand heeft teruggetrokken, start justitie een groot onderzoek naar The Grass Company. De hoofdverdachte van dat onderzoek is Johan van Laarhoven. Aanvankelijk wordt de coffeeshophouder verdacht van betrokkenheid bij mensenhandel en het in bezit hebben van te grote voorraden softdrugs. In de jaren die daarop volgen, worden verschillende invallen gedaan door de politie op zoek naar bewijs.

Juni 2014

Het OM wil Van Laarhoven verhoren in een rechtszaak, maar heeft daar hulp van Thailand voor nodig. Daarom sturen Nederlandse autoriteiten een rechtshulpverzoek aan Thailand.

Dat verzoek wordt een maand later door het OM in een brief herhaald. Later dat jaar wordt Van Laarhoven naar aanleiding van een Thais onderzoek opgepakt. Van Laarhoven en zijn advocaten wantrouwen de manier waarop justitie de Thaise autoriteiten heeft benaderd. Daarom beklaagt Van Laarhoven zich bij de Nationale Ombudsman, die een paar maanden later een onderzoek start naar de handelswijze van het OM.

November 2015

Van Laarhoven wordt door de Thaise rechtbank veroordeeld tot 103 jaar cel. De aanklagers beschuldigen hem van handel in softdrugs, wat in Thailand illegaal is. Na een hoger beroep wordt dit bijgesteld naar 75 jaar, waarvan hij er twintig zeker moet uitzitten. Ook zijn vrouw wordt veroordeeld als medeplichtige.

De Thai zouden beperkte kennis hebben over het Nederlandse gedoogbeleid rondom wietverkoop. Daardoor kon er volgens de advocaten van Van Laarhoven geen sprake zijn van een eerlijk proces. Van Laarhoven wil dan ook dat hij uitgeleverd wordt aan Nederland. De Nederlandse Staat blijft echter weigeren.

Zomer 2016

Om toch uitlevering af te dwingen spant Van Laarhoven een civiele procedure aan tegen de Nederlandse Staat. Hij meent slachtoffer te zijn van onzorgvuldig optreden van de Nederlandse autoriteiten. Een uitgebreid getuigenverhoor bij de rechtbank in Den Haag moet de precieze gang van zaken duidelijk krijgen. Daarbij moet de officier van justitie die de zaak behandelde onder ede getuigen.

In het voorjaar van 2017 wil de rechter dat Van Laarhoven getuigt in zijn eigen zaak, maar op een verzoek om hem uit te leveren wordt door de Thai niet gereageerd.

Juli 2017

Een half jaar later maakt het Nederlandse OM bekend dat Van Laarhoven ook in Nederland voor de rechter moet verschijnen. Samen met hem worden drie andere leidinggevenden van The Grass Company vervolgd, onder wie de broer van Van Laarhoven. De vier worden verdacht van fraude, witwassen, oplichting en deelname aan een criminele organisatie.

De rechtszaak wordt echter uitgesteld, omdat het OM eerst wil onderzoeken hoe reëel de kans is dat Van Laarhoven naar Nederland kan komen.

Maart 2018

De rechtbank in Breda besluit dat Van Laarhoven in Nederland moet zijn voor de behandeling van de tegen hem aangespannen rechtszaak. Het OM beweert echter dat dat niet mogelijk is zolang de juridische procedure in Thailand nog niet is afgerond. Volgens het OM kan het daarom zeker nog tot eind 2019 duren voordat hij naar Nederland kan komen. Volgens de advocaten van Van Laarhoven zijn de omstandigheden in de Thaise gevangenis erbarmelijk.

Maart 2019

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen concludeert in zijn onderzoek dat de Nederlandse Staat onzorgvuldig heeft gehandeld in het onderzoek naar Van Laarhoven. Het onderzoek startte hij in 2016 nadat Van Laarhoven en zijn vrouw zich bij hem hadden beklaagd over de handelswijze van het OM. De ombudsman acht die klacht gegrond.

Nationale Obudsman Reinier van Zutphen

Uit het onderzoek blijkt dat er vlak na het eerste rechtshulpverzoek aan Thailand in overleg met de zaaksofficier van justitie destijds, Lucas van Delft, een brief werd verzonden aan de Thaise autoriteiten. Daarin stonden onder andere de details die de Thai als aanleiding zagen om zelf een strafrechtelijk onderzoek te starten.

Augustus 2019

Afgelopen dinsdag kondigde minister Grapperhaus in een brief aan de Tweede Kamer aan dat hij deze week zal afreizen naar Thailand om met vertegenwoordigers van de Thaise regering over de zaak van Van Laarhoven te praten. Het landelijke OM maakte duidelijk vooraf gesprekken met de minister te hebben gehad over de reis naar Thailand.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid)

Of het de minister gaat lukken om Van Laarhoven naar Nederland te halen is onduidelijk, aangezien de juridische procedure in Thailand voorlopig nog niet is afgerond.