Toeristen die in Kenia verblijven, moeten meedoen aan de volkstelling die het land komend weekend houdt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat gemeld op de website met het reisadvies voor Kenia.

In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 augustus wordt in Kenia iedere inwoner geteld, waarbij ook in het land verblijvende toeristen worden meegenomen. Het ministerie laat weten dat die deelname voor toeristen verplicht is en dat de gestelde vragen beantwoord dienen te worden.

"Uw hotel, gastenverblijf of reisbureau kan u hier meer over vertellen", staat op de website van het ministerie.

Voor zesde keer volkstelling

Het is de zesde keer sinds de onafhankelijkheid van Kenia in 1963 dat het land een volkstelling houdt. Dit wordt gemiddeld eens in de tien jaar gedaan. Voor het eerst zal deze telling geheel papierloos verlopen.

Ruim 130.000 tellers trekken zaterdagnacht, de referentienacht, het land door en kloppen aan bij de huizen. Per adres zullen ze een half uur nodig hebben om alle gegevens in een tablet in te voeren. Bij het weggaan zetten de tellers met krijt een nummer bij de deur.

De volkstellers stellen vragen over de samenstelling van het gezin, het beroep en het opleidingsniveau van iedere aanwezige. Ook wordt gevraagd naar eventuele beperkingen, de staat van het huis en het land eromheen, de financiële slagkracht en de aanwezigheid van computers.

Ministerie ziet veiligheidsrisico's in Kenia

Niet alle gebieden in Kenia zijn vellig voor toeristen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft een negatief reisadvies voor het oosten van het land.

Langs de grens met Somalië zijn terroristische groeperingen actief en de situatie is onveilig door de instroom van vluchtelingen.