De Verenigde Staten hebben woensdag nieuwe regels voor de detentie van migranten bij de grens bekendgemaakt. Volwassenen die met kinderen de grens oversteken, worden niet langer binnen twintig dagen vrijgelaten. De autoriteiten gaan families voor onbepaalde tijd vasthouden.

De families blijven vastzitten zolang hun asielverzoek niet is afgehandeld. Het duurt doorgaans maanden voordat een verzoek van een familie wordt behandeld door een immigratierechter. Het nieuwe beleid richt zich ook op alleenreizende minderjarigen.

Het is de bedoeling dat de regels, die een afschrikwekkend effect moeten hebben, binnen zestig dagen gaan gelden. Het kan langer duurder als de regelgeving via een rechter wordt aangevochten.

In 1997 werd afgesproken dat de autoriteiten minderjarige migranten niet voor onbepaalde tijd mogen vasthouden. In de praktijk betekent dit dat kinderen en hun voogden in afwachting van het rechterlijke besluit binnen twintig dagen de VS in mogen.

De regering van de Amerikaanse president Donald Trump stelt dat de overeenkomst uit 1997, die door de nieuwe regels wordt vervangen, voor een piek in de immigratiecijfers zorgt. De huidige regelgeving zou mensen aanmoedigen om kinderen mee te nemen, omdat ze dan makkelijk het land in mogen.

Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid zegt dat kinderen geen "pionnen" horen te zijn. Waarnemend secretaris Kevin McAleenan zegt dat de regels ervoor moeten zorgen dat families bij elkaar blijven en dat de integriteit van het immigratiesysteem wordt verbeterd.

390.000 families zijn sinds oktober grens overgestoken

Door geweld en armoede emigreren veel inwoners van Centraal-Amerika naar de Verenigde Staten. Sinds oktober vorig jaar zijn 390.000 families vastgezet, aldus de autoriteiten in de VS.

Amerikaanse kinderartsen hebben meermaals gewaarschuwd dat de detentiefaciliteiten niet geschikt zijn voor kinderen. De regering zegt de families geestelijke gezondheidszorg en andere diensten aan te bieden.