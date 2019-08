Een drone van het leger van de Verenigde Staten is dinsdag bij de stad Dhamar in Jemen neergehaald. Dit melden twee regeringsmedewerkers van de VS woensdag aan Reuters.

De regeringsmedewerkers, die anoniem willen blijven, zeggen dat het incident dinsdagavond plaatshad.

Het is niet bekend wat de drone (een onbemand vliegtuig) in Jemen deed. Een woordvoerder van de Houthi's zei eerder dat het luchtafweersysteem de drone had neergehaald.

Twee maanden geleden werd ook al een drone van de VS neergehaald in het door oorlog verscheurde land.

Burgeroorlog woedt al jaren

In Jemen woedt al jaren een bloedige burgeroorlog. Een internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië en lokale bondgenoten vecht tegen de Houthi's.

De Houthi-rebellen hebben het noordwesten van het land grotendeels onder de voet gelopen en hebben de macht in onder meer de hoofdstad Sanaa. Dhamar ligt ten zuidoosten van Sanaa.