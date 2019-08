Griekenland gaat een Iraanse supertanker geen havendiensten aanbieden, zegt de Griekse onderminister van Buitenlandse Zaken Miltiadis Varvitsiotis woensdag in gesprek met televisienetwerk ANT1. De uitspraak volgt één dag nadat de VS het Europese land waarschuwde voor mogelijke consequenties van het aanbieden van hulp.

Varvitsiotis vertelt dat Griekenland "Iran niet gaat helpen om het schip naar Syrië te varen". Iran heeft beloofd dat de lading niet naar dat land gaat.

Mocht duidelijk worden dat de tanker definitief naar een ander land vaart, dan kan Griekenland alsnog haar havendiensten aanbieden.

De VS zegt dat het schip kan worden gelinkt aan de Iraanse Revolutionaire Garde, die door de Amerikanen wordt beschouwd als terroristische organisatie. Griekenland met het helpen van de bemanning van olietanker Adrian Darya 1 steun bieden aan een terroristische organisatie en daarmee sancties schenden.

Het Iraanse staatspersbureau ILNA maakte eerder bekend dat het schip was verhuurd aan de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC), maar nam die bewering woensdag terug en stelde: "Het gaat om een schip dat in Zuid-Korea is geproduceerd, officieel van Rusland is en momenteel gehuurd wordt door een Iraanse rederij", schrijft het Iraanse persbureau ILNA woensdag.

Iraanse Revolutionaire Garde heeft ook grote economische macht

De Iraanse ontkenning wordt door kenners met de nodige scepsis bezien. De IRGC is niet alleen een machtige militaire organisatie in Iran, maar heeft ook grote economische invloed. Onderzoekers schatten dat tot een derde van de Iraanse economie in handen van de IRGC of haar leiders is.

De legertak, die alleen directe verantwoording aflegt aan grootayatollah Ali Khamenei, heeft vooral grote belangen in de gas- en petrochemische industrieën.

In Iran werd het vrijgeven van de supertanker door Gibraltar gevierd als een bewijs dat de IRGC in staat is om succesvol verzet te bieden tegen de grote Amerikaanse druk. Iraanse politici menen dat het schip alleen van de ketting werd gehaald omdat de IRGC twee weken na de inbeslagname de Britse tanker Stena Impero gijzelden, schrijft de Financial Times.

Schip omgedoopt na vertrek uit Gibraltar

Washington benaderde de Griekse regering dinsdag, omdat het schip - dat eerder de naam Grace 1 droeg maar inmiddels is omgedoopt tot Adrian Darya 1 - de Griekse haven Kalamáta naderde. Volgens de Grieken was er geen verzoek binnengekomen om het schip aan te laten leggen.

De olietanker was begin juli bij Gibraltar in beslag genomen, omdat het vaartuig ruwe olie zou vervoeren naar Syrië.