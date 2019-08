Bijna 260 gevangenen in het door Indonesië bestuurde deel van het eiland Nieuw-Guinea zijn ontsnapt na de ongeregeldheden van maandag, schrijft BBC News woensdag. Begin deze week gingen duizenden West-Papoea's de straat op om te demonstreren tegen de Indonesische autoriteiten en werden veel vernielingen aangericht.

In diverse steden werden straten geblokkeerd en gebouwen in brand gestoken. Een gevangenis ging deels in vlammen op, waardoor gevangenen kans zagen om te ontsnappen.

Zij zouden vervolgens door demonstranten met stenen zijn bekogeld, aldus lokaal justitiewoordvoerder Marlien Lande.

Volgens Lande zijn er in totaal 258 gevangenen ontsnapt. Vijf daarvan hebben zichzelf alweer gemeld bij gevangenisbewaarders.

Duizenden mensen protesteren tegen aanhouding studenten

In de regio werden massale demonstraties georganiseerd nadat 43 studenten waren opgepakt tijdens de viering van de Indonesische Onafhankelijkheidsdag. Zij werden ervan beschuldigd een vlaggenmast te hebben omgebogen. Agenten zouden de studenten 'apen' hebben genoemd traangas hebben ingezet.

Hoewel de studenten dezelfde dag zonder aanklacht weer vrijkwamen, werden alsnog in heel het land straten geblokkeerd en voertuigen en gebouwen in brand gestoken. Er woedde ook een brand in het regionale regeringsgebouw in Manokwari, de hoofdstad van West-Papoea.

Indonesië stuurt meer agenten naar West-Papoea

De West-Papoea's eisen excuses van de autoriteiten en bescherming voor studenten uit dit gebied die elders in Indonesië studeren. Inmiddels hebben de Indonesische autoriteiten meer agenten naar West-Papoea gestuurd, omdat meer protestacties verwacht worden. Het is niet duidelijk om hoeveel agenten het gaat.

Het eiland Nieuw-Guinea bestaat uit twee delen. Het westen wordt bestuurd door Indonesië en het oosten, dat in 1975 onafhankelijk werd van Australië, vormt de aparte staat Papoea-Nieuw-Guinea.

Nog geregeld opstanden in West-Papoea

Het Indonesische deel van het eiland Nieuw-Guinea omvat de provincies Papoea en West-Papoea. Na de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949) werd Indonesië onafhankelijk van het Koninkrijk der Nederlanden. Daarentegen bleef het westen van Nieuw-Guinea nog veertien jaar onder Nederlands bestuur.

In 1963 werd de regio uiteindelijk na bemiddeling van de VN overgedragen aan Indonesië. De officiële annexatie volgde zes jaar later na een omstreden referendum. De afgelopen decennia vinden in de armste regio van Indonesië geregeld opstanden plaats.