Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft woensdag groen licht gegeven voor de verkoop van tientallen F-16-gevechtsvliegtuigen aan Taiwan. Met die geplande wapendeal is een bedrag van 8 miljard dollar (ruim 7,2 miljard euro) gemoeid.

De deal kan de relatie tussen de VS en China verder onder druk zetten. Die landen zijn al verwikkeld in een slepend handelsconflict.

Peking ziet Taiwan, een eilandstaat voor de Chinese kust, als een afvallige provincie en is fel tegen dit soort wapendeals.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken sommeerde Washington maandag te stoppen met het verkopen van wapentuig aan Taiwan. "Anders zal de VS alle gevolgen moeten dragen", waarschuwde een woordvoerder. Die trad niet in detail over wat die "gevolgen" precies zouden zijn.

Taiwan beschikt al een over een vloot oudere F-16's die in 1992 zijn gekocht. De eilandstaat moet nu toegang krijgen tot een nieuwe variant en zou in totaal 66 toestellen willen kopen.