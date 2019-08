Donald Trump stelt een geplande ontmoeting met de premier van Denemarken uit. De Amerikaanse president laat woensdag via Twitter weten daartoe te hebben besloten, omdat premier Mette Frederiksen duidelijk heeft gemaakt dat ze Groenland niet wil verkopen aan de Verenigde Staten.

Denemarken is volgens Trump een "heel speciaal land" met geweldige inwoners. "Maar met het oog op de opmerkingen van premier Mette Frederiksen, dat ze geen interesse heeft in het bespreken van de verkoop van Groenland, stel ik de ontmoeting uit die over twee weken had moeten plaatsvinden."

De president, die begin september naar Denemarken zou gaan, heeft eerder toegegeven dat hij interesse heeft in het kopen van Groenland. Dat enorme eiland met circa 58.000 inwoners heeft een autonome status binnen het koninkrijk Denemarken.

'Groenland is niet te koop'

Frederiksen zei onlangs tijdens een bezoek aan het eiland dat geen sprake kan zijn van een verkoop aan de VS. "Groenland is niet te koop. Groenland is niet Deens. Groenland is Groenlands", aldus de Deense premier volgens een lokale krant. "Ik blijf maar hopen dat dit niet serieus is bedoeld."

Trump zegt nu op Twitter dat Frederiksen beide landen veel tijd en moeite heeft bespaard door zo direct te zijn.