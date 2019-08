Het agentschap voor ruimteonderzoek INPE heeft van januari tot en met augustus een recordaantal branden in het Amazoneregenwoud gedetecteerd. Met behulp van satellietgegevens stuitte het agentschap op 72,843 branden.

Dat is een stijging van 83 procent ten opzichte van het aantal bosbranden in dezelfde periode in 2018 en het hoogste aantal sinds het agentschap in 2003 begon met het registreren van de branden.

Alleen al sinds donderdag zijn er volgens INPE 9.507 nieuwe bosbranden in het Amazoneregenwoud gedetecteerd.

Vooral Brazilië heeft last van de branden. In de stad São Paulo was het dinsdag midden op de dag donker door de rook die uit het Amazonegebied kwam overwaaien.

Rond deze tijd van het jaar zijn er veel bosbranden in Brazilië. Soms worden deze opzettelijk gestart in pogingen om illegaal land te ontbossen voor veeteelt.

INPE-directeur ontslagen door Braziliaanse president

Eerder deze maand werd de directeur van het agentschap ontslagen door de Braziliaanse president Jair Bolsonaro. De president had scherpe kritiek op INPE geuit, omdat het agentschap volgens hem foutieve cijfers over de houtkap in Brazilië deelt.

In juli maakte de organisatie bekend dat er in juni een gebied van 920 vierkante kilometer van het Amazonewoud verloren was gegaan door illegale ontbossing; een toename van 88 procent ten opzichte van diezelfde maand in 2018.

60 procent van het Amazoneregenwoud in Brazilië

Het Amazoneregenwoud is het grootste regenwoud op aarde. Het heeft een oppervlakte van meer dan 5 miljoen vierkante kilometer. 60 procent van het woud ligt in Brazilië.

In het woud leven ongeveer 100 miljoen insectensoorten en bijna 2.000 soorten vogels en zoogdieren. Iedere vierkante kilometer Amazoneregenwoud kan ongeveer 75.000 ton aan levende planten herbergen.