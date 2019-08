In Amazoneregenwoud is vanaf januari tot en met augustus een recordaantal aan branden gedetecteerd, blijkt uit nieuwe gegevens van het agentschap voor ruimteonderzoek (INPE). Met behulp van satellietgegevens stuitte het agentschap op 72,843 branden.

Dat is een stijging van 83 procent ten opzichte van het aantal branden in dezelfde periode in 2018 en het hoogste aantal sinds het agentschap begon met de metingen in 2003.

Alleen al sinds donderdag zijn er volgens INPE 9.507 nieuwe bosbranden in het Amazoneregenwoud gedetecteerd.

Vooral in Brazilië heeft men last van de branden. In Sao Paulo was het dinsdag midden op de dag donker, door de rook die uit het Amazonegebied kwam overwaaien.

Bosbranden komen veel voor in Brazilië rond deze tijd van het jaar, maar ze worden soms ook opzettelijk gestart in pogingen om land illegaal te ontbossen voor veeteelt.

Volgens INPE-onderzoeker Alberto Setzer is vooral de mens verantwoordelijk voor de toename van het aantal branden. "Het droge seizoen creëert de gunstige omstandigheden voor het gebruik en de verspreiding van vuur, maar het starten van een vuur is het werk van mensen, hetzij opzettelijk of per ongeluk."

De nieuwe onderzoeksresultaten van INPE komen in de maand dat de directeur van het agentschap ontslagen werd door de Braziliaanse president Jair Bolsonaro. De president had scherpe kritiek geuit op het agentschap, omdat dat volgens hem foutieve cijfers voorhield over de houtkap in Brazilië.