De behandeling van het hoger beroep tegen de Nederlandse mannen die ervan worden verdacht een ober in Praag zwaar te hebben mishandeld, wordt uitgesteld. Er moet nog een derde deskundige in de zaak worden gehoord. De twee aanwezige artsen zijn het niet eens geworden over hoe het hoofdletsel bij het slachtoffer is ontstaan.

Het hoger beroep vindt daarom op 1 oktober doorgang, terwijl het hof in Tsjechië dinsdag al met een vonnis zou komen. Armin N. en Arash N. kregen eerder zes en vijf jaar cel opgelegd voor het slaan en schoppen van de ober.

Ze werden vrijgesproken van poging tot doodslag. Zowel de verdachten als het Tsjechische openbaar ministerie zijn in beroep gegaan.

Justitie meent dat de broers nooit meer naar Tsjechië mogen komen en dat poging tot moord bewezen is. In eerste aanleg had justitie een straf tussen de tien en achttien jaar geëist. Een concrete strafeis, zoals in Nederland gebruikelijk is, wordt in Tsjechië niet geformuleerd.

De advocaat van de broers meent dat er absoluut geen sprake is van poging tot moord. "Er is geen twijfel dat ze de ober hebben gemolesteerd, maar ze hadden nooit het plan hem te doden."

Groep vrienden kreeg ruzie op terras

Armin N. en Arash N. waren vorig jaar in april met een groep van in totaal zeven vrienden in Praag om het vrijgezellenfeest van een van de mannen te vieren. Twee vrienden kregen ruzie met de manager van restaurant Polpo, omdat ze op het terras bier dronken dat ze zelf hadden meegenomen. Die ruzie liep uit de hand. De toegesnelde ober Miroslav Vitek werd zo zwaar afgetuigd dat hij onder meer een gebroken oogkas, een gebroken kaak en een verbrijzelde enkel opliep.

De advocaten van de broers betwijfelen echter of alle verwondingen zijn veroorzaakt door de klappen en schoppen van de broers. Mogelijk zijn enkele verwondingen veroorzaakt doordat Vitek viel toen hij naar de mannen toe rende. Dat zou het letsel aan zijn slaap kunnen verklaren. Ook tijdens het hoger beroep werden de deskundigen het er niet over eens. De twee opgeroepen artsen verschilden nadrukkelijk en luidruchtig van mening.

De rechtbank veroordeelde de broers tot het betalen van een schadevergoeding van omgerekend ongeveer 75.000 euro. Daarvan is tot nu toe een kleine 2.000 euro betaald.