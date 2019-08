Syrische regeringstroepen en hun bondgenoten zijn de strategisch belangrijke stad Khan Sheikhoun binnengetrokken. Dat gebeurde na zware luchtaanvallen en artilleriebeschietingen, meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.

Bij de stad ligt een belangrijke snelweg, die tussen Damascus en Aleppo. Het leger zou Khan Sheikhoun nog niet helemaal in handen hebben. Een bron uit het kamp van de rebellen zegt dat nog zware gevechten worden geleverd.

De stad in de provincie Idlib is sinds 2014 in handen van de opstandelingen en was in 2017 nog het doelwit van een dodelijke gifgasaanval.

In het gebied zou maandag ook een Turks militair konvooi zijn gebombardeerd. Dat was volgens Syrische media onderweg om opstandelingen te ondersteunen. Het Turkse ministerie van Defensie sprak dat tegen en zei dat het konvooi onderweg was naar een observatiepost.

Voor de verschillende rebellengroepen die sinds 2011 strijden tegen het regime van de Syrische president Bashar Al-Assad is er nog weinig hoop dat zij hem uit het zadel zullen stoten. Russische luchtsteun en militaire hulp van Iran gaven Assad in de afgelopen jaren het overwicht. Toch wordt er op verschillende plekken in het land nog gevochten. Het Syrische regime maakt een gestage opmars, maar kan zijn gezag niet landelijk afdwingen.

Syrië blijft chaotisch strijdtoneel

Noord-Syrië is sinds de val van het kalifaat van Islamitische Staat (IS) grotendeels in handen van Koerdische strijders die niet welwillend tegenover Damascus staan. Dat is een doorn in het oog van Turkije, dat geen Koerdisch bewind aan de eigen landsgrenzen duldt. Een Turks-Koerdische oorlog in het gebied is goed mogelijk.

Tegelijkertijd is IS verre van verslagen. De groepering heeft een omgekeerde evolutie van 'staat' naar ondergronds terroristisch netwerk gemaakt en pleegt weer aanslagen in Irak en Syrië. Naar schatting acht- tot twaalfduizend IS-strijders bevinden zich nog in dat gebied en deskundigen waarschuwen dat de omvangrijke detentiekampen waar verdachte strijders en hun families worden vastgehouden dienen als wervingscentra.