De econoom Abdalla Hamdok zal de overgangsregering van Soedan gaan leiden. Zijn post als premier is woensdag goedgekeurd door de soevereine raad van het land, die in de praktijk de macht in handen heeft.

Hamdok is de eerste premier van het land sinds oud-dictator Omar Al Bashir afgelopen april na ruim dertig jaar werd afgezet door het leger. Zijn gedwongen vertrek was een gevolg van maandenlange straatprotesten.

Nadat Al Bashir uit zijn functie was gezet, werd Soedan geleid door de militaire overgangsraad (de junta) onder leiding van generaal Abdel Fattah Al Burhan. De Soedanezen eisten echter een burgerregering en gingen opnieuw de straat op.

Na wekenlange gewelddadige protesten en druk vanuit het buitenland kwam het uiteindelijk tot een moeizaam overleg tussen de burgers en militairen. Afgelopen zaterdag werd eindelijk een akkoord over een gedeelde overgangsregering bereikt.

Hierin is onder meer bepaald dat de burgeroppositiecoalitie, de Forces of Freedom and Change (FFC), de premier naar voren mocht schuiven. Zij hopen dat Hamdok, die eerder werkzaam was bij de VN en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, de ingestorte economie van het land kan herstellen.

Generaal Burhan is in praktijk leider van Soedan

Ondanks de aanstelling van premier Hamdok, wordt Soedan in de praktijk sinds woensdag bestuurd door de soevereine raad, die uit zes burgers en vijf militairen bestaat. Zij moeten de komende drie jaar toewerken naar nieuwe verkiezingen.

De komende 21 maanden zal de raad worden voorgezeten door generaal Al Burhan, die de afgelopen maanden aan het hoofd van de junta stond. Hij wordt gezien als een van de machtigste mensen van Soedan. Daarna zal de raad achttien maanden worden geleid door een burger.

Ondanks dat de macht bij de soevereine raad ligt, zal premier Hamdok op 31 augustus de samenstelling van zijn kabinet bekendmaken. De regering zal voornamelijk bestaan uit burgers. Alleen de ministeries van Defensie en Binnenlandse Zaken zullen worden geleid door militairen.

Daarnaast zal er binnen drie maanden een parlement moeten worden aangesteld. Twee derde van de zetels gaat naar de FCC en de overige zetels gaan naar bestaande politieke partijen, op voorwaarde dat ze geen banden hebben met het oude regime van Al Bashir.

Soedanezen vrezen invloed van generaal 'Hemeti'

De grote vraag blijft of de technocratische regering zal functioneren. De burgers in de regering krijgen wel toezicht op de militairen, maar het is afwachten waar de macht precies komt te liggen.

De Soedanezen vrezen vooral de rol van generaal Mohamed Hamdan Dagalo, ook wel bekend onder de bijnaam 'Hemeti'. Hij is door de junta aangesteld als een van de vijf militairen die plaats zullen nemen in de soevereine raad en zou nog machtiger zijn dan generaal Al Burhan.

'Hemeti', de commandant van de Rapid Support Forces (RSF), staat bekend als een hardliner. Hij stond ten tijde van de burgeroorlog in Darfur aan het hoofd van de Janjaweed. Deze paramilitaire groep maakte zich daar schuldig aan talloze oorlogsmisdrijven.

Ook is de RSF naar verluidt verantwoordelijk voor de tientallen burgerdoden die begin juni zijn gevallen. Bovendien was 'Hemeti' decennialang een vertrouweling van Al Bashir.