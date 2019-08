De man die aan het roer stond van de koepelorganisatie van gevangenissen in de Verenigde Staten is maandag ontslagen door de Amerikaanse minister van Justitie William Barr. De beslissing volgt in de nasleep van de dood van multimiljonair Jeffrey Epstein, die 10 augustus zelfmoord pleegde in zijn cel.

Hugh Hurwitz (links op foto) wordt opgevolgd door Kathleen Hawk Sawyer, die de organisatie al eerder leidde. Hurwitz krijgt een andere positie, maar het is nog onduidelijk welke nieuwe rol hij binnen de organisatie krijgt.

Eerder werd de directeur van de gevangenis waarin Epstein zelfmoord pleegde al overgeplaatst en werden twee bewakers die hem in de gaten moesten houden met verlof gestuurd.

De gevangenis waarin hij zat zou chronisch te weinig personeel hebben gehad en kreeg stevige kritiek nadat duidelijk werd dat Epstein niet elk half uur werd gecontroleerd in zijn cel. Epstein, die rijk werd als vermogensbeheerder voor miljardairs, was enkele weken eerder ook al gewond aangetroffen in zijn cel.

De omstreden zakenman werd ervan verdacht tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt. Ook zou hij een meisje hebben betaald om anderen aan hem te introduceren. Tijdens 'massagesessies' misbruikte hij hen vervolgens. Er wordt nog onderzocht of hij zijn misbruikpraktijken ook in Frankrijk uitvoerde.