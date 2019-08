De redding van de twee speleologen die sinds zaterdag vastzitten in een grottenstelsel in het Poolse gebergte Tatra, gaat mogelijk nog dagen "tot zelfs weken" duren, zo zegt een woordvoerder van het reddingsteam tegen Poolse media. Hij schetst daarbij ook dat de lage temperatuur het grootste gevaar vormt voor de wetenschappers.

De bergreddingsvereniging Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR) coördineert de zoektocht naar de speleologen.

De vereniging is gespecialiseerd in het werken onder barre omstandigheden en bestaat uit tal van experts. De 27 reddingswerkers worden bijgestaan door 5 brandweermannen.

Hun reddingsgebied is nu het grottenstelsel Jaskinia Wielka Sniezna, de 'grote besneeuwde grot' die nog niet helemaal in kaart is gebracht. Deze kalksteengrot bevindt zich in de berg Malolaczniak in het westelijke gedeelte van het gebergte Tatra. Het gebergte is onderdeel van de Karpaten in het zuiden van Polen.

Hoewel het team exact weet waar de speleologen zich bevinden, maken de omstandigheden in de grot het lastig om ze te bereiken. Door de nauwe gangen kan slechts één reddingswerker zich voortbewegen.

Explosieven ingezet om de speleologen vrij te maken

De speleologen kwamen vast te zitten doordat een toegangsgang is ondergelopen met water. Vier anderen die bij hen waren, zagen kans om te ontsnappen en alarmeerden de hulpdiensten.

Het reddingsteam beschrijft dat er mogelijk explosieven worden ingezet om een andere route te maken. Maar dit kan "dagen tot wel weken gaan duren", zo zegt de woordvoerder van TOPR.

"We maken ons ernstig zorgen over de toestand van de speleologen", gaat hij verder. "Het is zo rond de 4 graden Celsius in de grot, waardoor ze veel risico lopen om onderkoeld te raken."

Ondanks pogingen hiertoe is het nog niet gelukt om contact met de wetenschappers te maken.