Meer dan twee dozijn reddingswerkers zijn sinds zondag bezig om twee speleologen te bereiken die sinds zaterdag vastzitten in een grottenstelsel in het Poolse Tatra-gebergte.

De twee grotonderzoekers zitten vast omdat de nauwe toegangstunnel is ondergelopen met water, zo meldt het reddingsteam.

Het is nog niet gelukt om contact te krijgen met de twee speleologen. De vrees over hun toestand groeit omdat zij al lang zijn blootgesteld aan extreme omstandigheden.

Reddingswerkers treffen voorbereidingen om met explosieven een alternatieve route te maken, maar dat zal geen snelle oplossing zijn. Volgens een woordvoerder van het reddingsteam kunnen daar dagen overheen gaan.

Langste, grootste en diepste grot van Polen

De twee speleologen zitten vast in het Jaskinia Wielka Sniezna-grottenstelsel, de 'grote besneeuwde grot'. Deze kalksteengrot bevindt zich in de Malolaczniak-berg in het westelijke gedeelte van het Tatra-gebergte, onderdeel van de Karpaten, in het zuiden van Polen.

De grot heeft een lengte van ruim 23 kilometer en een hoogteverschil van ruim 800 meter. Daarmee is deze grot de langste, grootste en diepste grot van Polen.

Het stelsel heeft vijf ingangen die met elkaar zijn verbonden met een ingewikkeld systeem van zowel horizontale als verticale passages. Het stelsel bevat ook ondergrondse meren, rivieren en watervallen.

De grot werd in 1959 ontdekt, maar nog steeds is niet het hele stelsel in kaart gebracht.