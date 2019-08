Burgemeester Jim Watson van de Canadese hoofdstad Ottawa is zaterdag publiekelijk uit de kast gekomen. In een ingezonden stuk in de Ottawa Citizen schrijft hij: "Ik ben homo. Zo, dat is eruit. Het heeft me bijna vier decennia gekost om deze woorden uit te spreken, maar zoals ze zeggen: beter laat dan nooit."

In het artikel legt Watson uit waarom het zo lang heeft geduurd: hij stak al zijn tijd in zijn carrière en niemand vroeg er ooit naar.

De enige keer dat hem op de man af werd gevraagd of hij homo was, nam iemand anders het woord die zei dat het niemand wat aanging, aldus de burgemeester.

Dat Watson nu op 58-jarige leeftijd uit de kast is gekomen, komt door homofobe opmerkingen die hij de afgelopen jaren hoorde. Hij vindt het wel jammer dat hij niet eerder durfde. "Door mijn terughoudendheid heb ik mijn leven niet zo liefdevol en avontuurlijk kunnen leiden als mijn gay vrienden die dapperder waren dan ik."

De Canadese premier Justin Trudeau prijst Watson voor zijn verhaal: "Dappere woorden, die de inwoners van Ottawa en alle Canadezen zullen inspireren zichzelf te zijn."

Ottawa ligt in het zuidoosten van Canada in de provincie Ontario. De stad heeft een bevolking van ruim een miljoen inwoners.