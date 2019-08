Van alle Amerikanen lopen Afro-Amerikaanse mannen de meeste kans te worden gedood door de politie. Voor hen is het risico één op duizend. Daarmee is politiegeweld met name voor jonge zwarte mannen een van de belangrijkste doodsoorzaken, blijkt uit een onderzoek van wetenschappers van drie Amerikaanse universiteiten, dat eerder deze maand is gepubliceerd.

Het risico voor Amerikaanse mannen om door politiegeweld om het leven te komen, is gemiddeld één op tweeduizend, dus twee keer zo weinig. Voor vrouwen in de Verenigde Staten geldt een kans van gemiddeld 1 op 33.000. Het risico ligt het laagst voor mannen en vrouwen met een lichte huidskleur, latina-vrouwen en mensen uit Hawaï.

Niet alleen Afro-Amerikaanse mannen hebben in de VS meer kans om te sterven door politiegeweld, dat geldt ook voor Afro-Amerikaanse vrouwen, latino-mannen, indianen en mensen uit Alaska. Voor alle bevolkingsgroepen geldt dat het risico het grootst is in de leeftijdscategorie 20 tot 35 jaar.

De wetenschappers keken alleen naar absolute aantallen van overledenen door politiegeweld; of bepaalde groepen vaker met de politie in aanraking kwamen dan anderen, is niet in het onderzoek meegenomen.

The Washington Post houdt bij hoeveel mensen in de VS om het leven komen door de politie. Vorig jaar betrof het 992 personen, dit jaar zijn het er tot nu toe 570. De beweging Black Lives Matter protesteert sinds 2013 tegen alle vormen van geweld tegen Afro-Amerikaanse mensen, zoals politiegeweld, etnisch profileren en overbestraffing van Afro-Amerikanen in het Amerikaanse rechtssysteem.