Bij gevechten tussen voetbalsupporters van Club Olimpia Deportivo en Futbol Club Motagua in de Hondurese hoofdstad Tegucigalpa, zijn zaterdagavond (lokale tijd) minstens drie mensen overleden en tien anderen gewond geraakt. Dat melden lokale media.

De rellen begonnen nadat de spelersbus van Motagua buiten het nationale stadion werd aangevallen door fans van Olimpia, meldde de politie. Drie spelers van Motagua kregen medische hulp na de aanval op de bus.

Zeven mensen, onder wie drie minderjarigen liggen nog in een ziekenhuis. Drie van de gewonden verkeren in kritieke toestand. Een persoon die drie vuurwapens in bezit had, is gearresteerd.

De wedstrijd tussen Club Olimpia Deportivo en Futbol Club Motagua werd niet gespeeld. In het stadion ontstond chaos en de fans kwamen het veld op toen bekend werd dat de wedstrijd niet doorging.