Een enorme brand in een sloppenwijk in de hoofdstad Dhaka in Bangladesh heeft zaterdag zo'n 50.000 mensen dakloos gemaakt. Ongeveer vijftienduizend huizen in de sloppenwijk Chalantika zijn door de vlammen verwoest, meldt de BBC.

Veel huizen hadden plastic daken, waardoor het vuur zich snel kon verspreiden. Verschillende mensen raakten gewond, maar voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. De meeste inwoners waren op het moment dat de brand uitbrak niet thuis vanwege het Offerfeest.

De brandweer had zes uur nodig om de brand te blussen. De autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand.

De Bengaalse regering heeft beloofd dat de vele duizenden mensen die nu geen dak boven het hoofd hebben, geholpen zullen worden. De meeste inwoners van de sloppenwijk zijn zeer arm.

Branden in sloppenwijken in het straatarme Aziatische land kwamen de afgelopen jaren vaker voor. In februari verwoestte een brand een sloppenwijk in de havenstad Chittagong, waarbij meer dan tweehonderd woningen in vlammen opgingen.