De Soedanese oppositie en militaire raad hebben zaterdag in de hoofdstad Khartoem een akkoord over een overgangsregering bereikt. Met het nieuwe akkoord stemmen burgers en militairen in met een overgangsregering die uit zowel burgers als generaals bestaat, meldt de BBC.

Met het akkoord zal er een tijdelijke raad van zes burgers en vijf generaals komen. Die blijft aan de macht tot er nieuwe verkiezingen komen. De tijdelijke regering zal geleid worden door burgers, maar de militairen zullen de ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie leveren. Volgende week kiest de Soedanese bevolking een premier.

De Soedanese president Omar Al Bashir werd in april afgezet door het leger onder leiding van generaal Ahmed Awad Ibn Auf. Al sinds december 2018 protesteerden de inwoners van Soedan tegen Al Bashir.

Een militaire raad nam na de val van Al Bashir de macht over. De bevolking van het land wilde echter dat de macht in handen van een burgerregering kwam en voerde maandenlang actie tegen de militaire regering. Burgers vormden een eigen raad.

Regionale en internationale hoogwaardigheidsbekleders waren zaterdag bij de ondertekening van het akkoord aanwezig, onder wie president Salva Kiir van Zuid-Soedan en de Ethiopische premier Abiy Ahmed.

Mohamed Hamdan 'Hemeti' Dagalo, de vicevoorzitter van de militaire raad en volgens kenners de werkelijke regeringsleider, heeft plechtig beloofd het akkoord te eren.

Soedanese bevolking viert feest in Khartoem

Na de bekendmaking van het akkoord, vulde een opgewonden menigte de straten in Khartoem. Duizenden juichende mensen verzamelden zich rond de Friendship Hall naast de Nijl, waar de documenten voor de overgangsregering werden ondertekend.

"Dit is de grootste viering die ik ooit in mijn land heb gezien. We hebben een nieuw Soedan," zei Saba Mohammed, een 37-jarige vrouw, zwaaiend met een kleine plastic vlag.