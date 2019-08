De 21-jarige man die vorige week zaterdag zwaarbewapend een Noorse moskee binnendrong, heeft deels schuld bekend. Dat heeft de Noorse officier van justitie vrijdagavond laat meegedeeld. De man heeft toegegeven de dader te zijn, maar heeft nog niet formeel bekend schuldig te zijn aan moord en het plegen van een terroristische daad.

Eerder wenste de verdachte niets te verklaren, maar na een vier uur durend verhoor op vrijdag kon de officier van justitie de gedeeltelijke bekentenis meedelen.

De Noor wordt ervan verdacht het islamitische centrum in Baerum, ten westen van de hoofdstad Oslo, met zeker twee vuurwapens te zijn binnengedrongen en ook te hebben geschoten. Daarna werd hij overmeesterd door een 65-jarige man, die lichtgewond raakte. De jonge Noor zou een extreemrechts motief hebben.

Hij wordt ook verdacht van de moord op zijn zeventienjarige stiefzus. Haar lichaam is enkele uren na de aanval aangetroffen in een woning. Officier van justitie Kraby zei tegen de Noorse zender NRK dat de tiener "mogelijk wist wat hij van plan was en de aanslag probeerde te verhinderen".

De verdachte filmde zelf de aanval, maar de videobeelden zijn niet via internet uitgezonden. Dat gebeurde eerder dit jaar wel bij een vergelijkbare aanslag in het Nieuw-Zeelandse Christchurch, waarbij 51 mensen om het leven kwamen. Daar deelde een schutter die twee moskeeën aanviel beelden van het bloedbad live via sociale media.