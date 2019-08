Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd voor de Iraanse olietanker die bij Gibraltar in beslag werd genomen door het Verenigd Koninkrijk. Uit rechtbankdocumenten blijkt dat de Verenigde Staten het schip in beslag willen nemen.

De regering van Gibraltar haalde het schip, de Grace 1, donderdag van de ketting af nadat het Verenigd Koninkrijk het in juli in beslag nam. De inbeslagname zorgde voor een diplomatiek conflict tussen Iran en de Britten.

Het schip zou volgens het VK olie vervoeren naar Syrië, op een manier die in strijd zou zijn met EU-sancties. Gibraltar gaf het schip vrij toen Iran garandeerde dat de lading van Grace 1 niet in Syrië zou belanden.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie vroeg toestemming om het schip in beslag te nemen, maar de rechter behandelde dat verzoek niet. Nu heeft de VS toestemming van een Amerikaanse rechter om het schip, de 2 miljoen vaten olie aan boord en ruim 1 miljoen dollar (zo'n 900.000 euro) in beslag te nemen.

De VS meent dat het schip banden met de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) heeft en beschouwt de IRGC als een terroristische organisatie. De IRGC zou samen met andere partijen veel geld hebben witgewassen met vaarten van Grace 1.

Hoe de VS het arrestatiebevel gaat uitvoeren, is nog onduidelijk.

Iran nam Brits schip in beslag

Twee weken na het vastzetten van de Grace 1 nam de IRGC een Britse tanker in beslag bij de Straat van Hormuz. De Britse regering noemt dit een ongeoorloofde vergeldingsmaatregel. Volgens hen voer de tanker, de Stena Impero, door internationale wateren.

Op het moment dat de Grace 1 van de ketting werd gehaald, was de situatie met de Stena Impero nog hetzelfde. De rederij van het schip wacht op de volgende stappen van het Verenigd Koninkrijk en Iran.

Spanningen in Perzische Golf opgelopen

De spanningen in de Perzische Golf zijn de afgelopen maanden opgelopen. Op 8 mei 2018 trok de VS zich terug uit het nucleaire akkoord met Iran en Europese landen. Hierdoor werden strenge economische sancties tegen Iran weer volledig van kracht.

Bijna een jaar later, op 5 mei, sprak de Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton van aanwijzingen voor een "onbekende dreiging" in de regio rond Iran. Bondgenoten van de VS die in buurlanden Syrië en Irak aanwezig zijn, zouden gevaar lopen.

Een aantal tankers werden vervolgens aangevallen in het gebied rond de Straat van Hormuz. Volgens militaire kenners en westerse inlichtingendiensten zit de Iraanse Revolutionaire Garde achter deze aanvallen.