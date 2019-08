Jeffrey Epstein is overleden doordat hij zichzelf had opgehangen in zijn cel, blijkt vrijdag uit een autopsierapport. De 66-jarige Amerikaan zat vast in afwachting van zijn proces. Hij werd ervan verdacht tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt.

Het lichaam van Epstein werd op 10 augustus aangetroffen. Er ontstonden direct geruchten over zijn doodsoorzaak. Forensisch onderzoek bevestigt dat hij inderdaad zelf een einde aan zijn leven heeft gemaakt.

De zakenman overleed enkele weken nadat hij gewond werd aangetroffen in zijn cel. Volgens Amerikaanse media was deze poging tot zelfdoding reden voor extra toezicht, maar waren die maatregelen in de week van zijn dood opgeheven.

Na het overlijden van Epstein hebben de autoriteiten een onderzoek ingesteld naar "ernstige onregelmatigheden" in het detentiecentrum waar Epstein vastzat.

Epstein verdacht van misbruik tientallen minderjarigen

Epstein werd ervan beschuldigd tussen 2002 en 2005 tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt. In zijn huis in New York werd kinderporno aangetroffen, waarvoor hij 45 jaar gevangenisstraf kon krijgen. Begin juli werd hij opgepakt.

De man stelde voor zijn proces onder huisarrest af te wachten in zijn woning en zei bereid te zijn zelf voor de bewaking te betalen, maar de rechter had dat verzoek afgewezen. De rechter vond dat hij zijn proces in gevangenschap moest afwachten.

Het onderzoek naar het misbruik gaat ondanks het overlijden van Epstein door. Er wordt onder meer gekeken of hij handlangers had. "De slachtoffers verdienen rechtvaardigheid", verklaarde de Amerikaanse minister William Barr van Justitie. "En die zullen ze krijgen."

Denk jij aan zelfmoord? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0900-0113 of 113.nl.