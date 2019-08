De Curaçaose oud-minister George Jamaloodin van Financiën is vrijdag schuldig bevonden aan het opdracht geven tot de politieke moord op de 54-jarige politicus Helmin Wiels. De rechtbank heeft hem een celstraf van 28 jaar opgelegd.

Wiels, die al enige tijd onder beveiliging stond wegens ernstige bedreigingen aan zijn adres, besloot op 5 mei 2013 in de middag zonder beveiligers de deur uit te gaan. Hij werd op een openbaar strand doodgeschoten.

De rechtbank in Willemstad acht bewezen dat Jamaloodin de opdracht tot en het geld voor de moord heeft gegeven. De straf komt twee jaar lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

Jamaloodin ontkent elke betrokkenheid in de zaak. Zijn advocaat had voor vrijspraak gepleit, omdat er gesjoemeld zou zijn met bewijsmateriaal. Ook zou er geen hard bewijs zijn.

De 42-jarige Jamaloodin was minister in het kabinet van Gerrit Schotte tussen 2010 en 2012. Zijn halfbroer is de lokaal bekende gokbaas Robbie dos Santos. Wiels was mogelijk een doelwit omdat hij onderzoek deed naar de loterijverkoop op Curaçao.

Eerder werden al twee personen veroordeeld in de moordzaak. Burney F. zit een celstraf van 26 jaar uit omdat hij de opdracht voor de moord aan een huurmoordenaar heeft doorgegeven. Schutter Elvis K. is veroordeeld tot een levenslange celstraf voor drie moorden, waaronder die op Wiels. Beiden zitten vast in Nederland.

Wiels was leider van grootste regeringspartij

Wiels stond aan het hoofd van onafhankelijkheidspartij Pueblo Soberano, op het moment van zijn overlijden de grootste regeringspartij op Curaçao. Hij was vanwege zijn politieke opvattingen controversieel en had een groot aantal tegenstanders.

"Hij stond voor zijn overtuiging dat de politiek het leven voor de gewone mensen op Curaçao beter moest maken en streed tegen corruptie en misdaad", zei toenmalig minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over Wiels.