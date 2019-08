Tob Cohen, de oud-topman van Philips in Oost-Afrika, is sinds juli vermist in Kenia, waar hij al tientallen jaren woont. Vooralsnog ontbreekt elk spoor van hem. Dit is wat we weten over zijn verdwijning.

Cohen vertrok in 1987 naar Afrika, waar hij marketingdirecteur en daarna CEO werd bij Philips Electronics en Philips Group of Companies. Hij begon in 1991 voor zichzelf in Kenia, met een in golfreizen gespecialiseerd reisbureau dat later ook medische reizen naar topziekenhuizen in het buitenland ging organiseren. Het bedrijf werd succesvol: vorig jaar ontving het nog een prijs als beste organisator van golfreizen in Afrika.

Naast financieel succes bracht het bedrijf hem ook zijn tweede echtgenote: zijn persoonlijke assistente Sarah Wairimu Kamotho. Ze trouwden in 2018 en gingen op een ommuurd landgoed in een exclusieve buitenwijk van de Keniaanse hoofdstad Nairobi wonen. Dankzij zijn huwelijk met een Keniaanse mocht hij in het land blijven wonen.

Cohen verdween op 19 juli

De zus van Cohen, die in Nederland woont, belde elke dag met haar broer, schrijft het Eindhovens Dagblad. Toen zij niks meer van hem vernam, stapte ze naar de politie in Amsterdam en deed ze aangifte van vermissing. Het ministerie van Buitenlandse Zaken schakelde de Nederlandse ambassade in Kenia in, die contact zocht met de echtgenote van Cohen.

Een advocaat van Cohen zegt dat Kamotho verklaarde dat haar man voor drie weken naar Thailand was vertrokken om daar "dringende medische hulp te krijgen". Dat verhaal bleek al snel ongeloofwaardig: de Keniaanse douane heeft geen aanwijzingen dat Cohen het land heeft verlaten, en Kamotho blijkt twee dagen na de verdwijning van haar echtgenoot daar zelf aangifte van te hebben gedaan bij de Keniaanse politie.

De Keniaanse autoriteiten zeggen dat de mobiele telefoon van Cohen op 20 juli nog een oproep ontving. Het toestel bevond zich op dat moment in Parkland, een andere buitenwijk van Nairobi. Daarna was de telefoon niet meer actief.

Huwelijk tussen Cohen en Kamotho was slecht

De tegenstrijdige verklaringen en handelingen van Kamotho vestigden de aandacht op het huwelijk van haar en Cohen. Volgens onder anderen de zus van de voormalige Philips-topman was de relatie op een dieptepunt beland. De twee waren verwikkeld in een bittere vechtscheiding, schrijven Keniaanse media.

Begin dit jaar raakte Cohen gewond door een val. Hij vertelde zijn zus dat zijn vrouw hem had geduwd. Dat was de reden dat hij haar vanaf toen elke dag belde, op haar aandringen. Cohen deed aangifte tegen zijn echtgenote wegens mishandeling, zij deed hetzelfde tegen hem.

Een golfvriend van Cohen vertelde aan het AD dat Kamotho zich door middel van fraude mede-eigenaar van Cohens zelfgebouwde villa had gemaakt. Cohen zou daar een procedure tegen hebben aangespannen, die nog liep toen hij verdween. Ook zou Kamotho hebben geprobeerd om achter de rug van haar man om een hotel te laten bouwen in haar geboortestad. Cohen ontdekte dat, zegt zijn zus.

De spanningen tussen de twee echtelieden zouden tot een kookpunt zijn gekomen toen Kenia Cohen het staatsburgerschap toekende. Kamotho zou daar schriftelijk bezwaar tegen hebben gemaakt bij de Keniaanse regering.

Vlak voor en na Cohens verdwijning doken er verdachte brieven op

Keniaanse media melden dat Kamotho op 18 juli een brief aan de Nederlandse ambassade schreef waarin ze beweerde dat Cohen depressief was en aanvallen van paranoia had, die hem in confrontatie met mensen uit zijn omgeving brachten.

Op de dag dat Cohen verdween, kregen ook zijn advocaten twee brieven, waarin stond dat hij de echtscheiding van zijn vrouw en de zaak tegen haar wegens mishandeling wilde stopzetten. Volgens de advocaten waren de handtekeningen onder die brieven overduidelijk vervalst, zei een van hen tegen het AD. De Keniaanse politie heeft dat in onderzoek.

De politie ondervroeg Kamotho, die bleef volhouden dat Cohen op de dag van zijn verdwijning zelf uit hun woning vertrok. Even was er hoop op camerabeelden, maar die vervloog toen bleek dat de camera's bij de poort van het huis pas twee weken na de verdwijning werden geplaatst. Een bij het onderzoek betrokken bron vertelde het AD bovendien dat Kamotho de nacht voor de verdwijning van Cohen bij een vriendin sliep en pas thuiskwam toen hij al vertrokken zou zijn.

In een interview met een Keniaanse nieuwszender kwam Kamotho weer met een nieuw verhaal: ze beweert dat Cohen op 19 juli na zijn vertrek uit hun woning mogelijk in een 'foute' taxi is gestapt. Ze zou hem regelmatig hebben gewaarschuwd een betrouwbare vaste chauffeur in te huren.

Kamotho schetste haar echtgenoot verder als een grillige, bij vlagen gewelddadige man, die veel rookte, dronk, drugs gebruikte en jonge mannen en vrouwen benaderde voor seks. Cohens zus doet die beschrijvingen af als onzin.