In de Democratische Republiek Congo zijn twee nieuwe gevallen van ebola bevestigd. Eén van de twee getroffen personen is overleden. De nieuwe besmettingen werden volgens lokale autoriteiten vastgesteld in de provincie Zuid-Kivu, op 700 kilometer afstand van de eerdere uitbraak in Goma in de oostelijke provincie Noord-Kivu.

Het gaat om een 24-jarige vrouw en haar kind. De vrouw, die gevaccineerd was, overleed dinsdag nadat ze per bus en boot naar Zuid-Kivu was gereisd. Een overheidsteam heeft 120 contacten van de vrouw geïdentificeerd en inmiddels zijn twintig van hen gevaccineerd.

Het virus bereikte Goma, de grootste stad van Oost-Congo, in juli. Drie inwoners van deze stad raakten besmet en twee van hen kwamen te overlijden.

Na deze sterfgevallen besloot buurland Rwanda tijdelijk de grens te sluiten, behalve voor Congolezen die Rwanda wilden verlaten. De grens ging na acht uur weer open.

De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) riep de eerdere ebola-uitbraak in Congo op 17 juli uit tot een internationale gezondheidscrisis.

De uitbraak in Congo heerst al sinds augustus 2018 en heeft tot nu toe meer dan achttienhonderd mensen het leven gekost. Meer dan 2.500 mensen zijn besmet.