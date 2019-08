Sinds orkaan Krosa donderdag aan land is gekomen in Japan, is zeker één persoon om het leven gekomen. Nog eens 49 anderen raakten gewond, schrijft BBC News vrijdag. Inmiddels is Krosa afgezwakt naar een tropische storm.

De Japanse regering had uit voorzorg ruim 400.000 mensen geadviseerd hun huizen te verlaten; hoeveel van hen daadwerkelijk gehoor hebben gegeven aan dat advies is onbekend. Daarnaast werden achthonderd vluchten geannuleerd en lag het treinverkeer nagenoeg stil.

Krosa kwam aan land met windsnelheden van 108 kilometer per uur. Een 82-jarige man overleed toen hij het water in werd geblazen terwijl hij zijn boot wilde vastleggen in de haven van Hiroshima.

Elders in het land moest een groep van achttien personen gered worden nabij een rivier nadat zij waren ingesloten door het stijgende water.