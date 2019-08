De 24-jarige man die wordt verdacht van het doodschieten van negen mensen in het Amerikaanse Dayton (Ohio), was op dat moment onder invloed van verdovende middelen. Lokale autoriteiten zeggen dat Connor Betts cocaïne en alcohol in zijn lichaam had, bericht CNN.

De twintiger schoot onder anderen zijn eigen zus dood. Het geweer had hij online besteld en laten afleveren bij een lokale wapenhandelaar. Het magazijn in het wapen had een capaciteit van honderd kogels.

Door snel ingrijpen van de politie werd een groter bloedbad voorkomen. Toegesnelde agenten wisten de verdachte binnen een halve minuut uit te schakelen.

Eerder werd al bekend dat Betts gewelddadige ideologieën had bestudeerd. De FBI meldde vorige week dat daarvoor bewijs is gevonden. Onderzocht wordt nog of de man een handlanger had.

Een 24-jarige man is deze week aangehouden voor het kopen van beschermende kleding voor Betts. Volgens autoriteiten is er geen bewijs dat hij bewust heeft meegewerkt aan de voorbereidingen van de aanslag.