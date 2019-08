De Verenigde Staten houden de vrijgave tegen van een Iraanse olietanker die aan de ketting ligt in Gibraltar. Dat zegt de regering van Gibraltar donderdag.

De regering van het Britse overzeese gebied heeft een verzoek gekregen van het ministerie van justitie van de Verenigde Staten om de olietanker vast te houden. De redenen worden momenteel onderzocht.

De Britse marine nam de olietanker Grace 1 naar eigen zeggen begin juli in beslag omdat Iran probeerde olie naar Syrië te vervoeren op een manier die in strijd zou zijn met EU-sancties. Deze actie zorgde voor woede vanuit Teheran.

"Als het verzoek van de VS er niet was geweest, mocht de Grace 1 al uitvaren", aldus de hoogste rechter van het hof in Gibraltar. De kapitein en drie officieren zijn donderdagochtend vrijgelaten.



Half juli reageerde Iran door een Britse olietanker in beslag te nemen in de Straat van Hormuz, vanwege het niet naleven van de internationale maritieme wetgeving.

Spanningen in Perzische Golf opgelopen

De spanningen in de Perzische Golf zijn de afgelopen maanden opgelopen. Op 8 mei 2018 trok de VS zich terug uit het nucleair akkoord met Iran en Europese landen, waardoor de economische sancties tegen Iran weer volledig werden ingesteld.

Bijna een jaar later, op 5 mei, stelde de Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton dat er aanwijzingen zijn voor een "onbekende dreiging" in de regio rond Iran. Bondgenoten van de VS die aanwezig zijn in buurlanden Syrië en Irak zouden gevaar lopen.