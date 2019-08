India creëert binnen het defensieapparaat een nieuwe functie die de coördinatie moet verbeteren tussen de landmacht, de marine en de luchtmacht. Dat zei de Indiase minister-president Narendra Modi donderdag tijdens zijn toespraak op de Indiase Onafhankelijkheidsdag.

Modi noemt de aankondiging van een chef Defensiestaf een "grote beslissing". "Onze strijdkrachten zijn de trots van India en deze aanstelling zorgt ervoor dat de coördinatie zal worden aangescherpt", aldus de president.

Volgens India Today komt de nieuwe functionaris aan het hoofd van de strijdkrachten te staan en gaat in die functie de Indiase regering adviseren. Tot nu toe nam een hoge ambtenaar binnen het ministerie van Defensie de coördinatie voor zijn rekening.

Defensiespecialisten en veteranen willen al langer zo'n functie nadat een overheidscommissie dat had geadviseerd in 1999. India voerde toen twee maanden oorlog met Pakistan na een gewapend regionaal conflict over Kasjmir. In de afgelopen twintig jaar is er binnen de Indiase politiek veel over gepraat, maar nooit ontstond er een consensus.

Modi: 'Speciale status werkte corruptie in handen'

Donderdag viert India de onafhankelijkheid van het Britse imperium, dit jaar 72 jaar geleden. In zijn toespraak legde minister-president Modi nog eens uit waarom India begin augustus een deel van de grondwet introk. Daarin staat dat de deelstaat Kasjmir en Jammu meer autonomie heeft dan andere staten in het land.

Volgens Modi heeft hij dat gedaan omdat de speciale status corruptie en nepotisme in de hand werkte. Ook zouden de rechten van vrouwen, kinderen en minderheidsgroeperingen in gevaar komen. In Kasjmir en Jammu is het merendeel van de bevolking moslim.

De Pakistaanse minister-president Imran Khan heeft India er woensdag nog van beschuldigd een militaire operatie in Pakistaans-Kasjmir voor te bereiden.

Khan uitte die aantijging tijdens een toespraak ter gelegenheid van de Pakistaanse Onafhankelijkheidsdag. De premier reisde daarvoor af naar Muzaffarabad, de hoofdstad van Azad-Kasjmir. Dit is het deel van Kasjmir dat in Pakistaanse handen is.