Uit de autopsie van Jeffrey Epstein blijkt dat de multimiljonair een aantal gebroken botten in zijn nek en hals heeft. Die verwondingen kunnen op zowel ophanging als verwurging wijzen, schrijft The Washington Post donderdag op basis van bronnen.

Onder meer het tongbeen van Epstein zou gebroken zijn. Forensische experts zeggen dat dat vaker voorkomt bij mensen op leeftijd die zichzelf ophangen, terwijl andere deskundigen erop wijzen dat een gebroken tongbeen veel gebruikelijker is bij slachtoffers van verwurging.

De autopsie zou zondag al zijn afgerond, maar er is nog weinig bekend over de precieze doodsoorzaak. Volgens officiële rapporten moet die nog vastgesteld worden.

Onderzoek naar 'onregelmatigheden in detentiecentrum'

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een onderzoek ingesteld naar de "onregelmatigheden in het detentiecentrum" waar de zakenman vastzat.

Epstein werd weken voor zijn dood ook al gewond aangetroffen in zijn cel. Hij zou onder verscherpt toezicht zijn geplaatst, maar dat was kennelijk weer ingetrokken. Daarnaast hebben twee bewakers die Epstein in de gaten hielden volgens The New York Times flink overgewerkt en was zijn celgenoot overgeplaatst.

De omstreden zakenman werd ervan verdacht tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt. Ook zou hij een meisje hebben betaald om anderen aan hem te introduceren. Tijdens 'massagesessies' misbruikte hij hen vervolgens.

De multimiljonair, die rijk werd als vermogensbeheerder voor miljardairs, had huizen in New York en Parijs en een privé-eiland op de Amerikaanse Maagdeneilanden. Het Franse openbaar ministerie maakte maandag bekend te gaan onderzoeken of hij zijn misbruikpraktijken ook in Frankrijk uitvoerde.