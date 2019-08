De Amerikaanse president Donald Trump schrijft woensdagavond (lokale tijd) op Twitter dat China de problemen in Hongkong op een "menselijke manier" moet en kan oplossen, voordat een handelsakkoord tussen de VS en China mogelijk is.

De uitspraak volgt een dag nadat bekend werd dat China Amerikaanse oorlogsschepen de toegang tot de haven van Hongkong had geweigerd. Details over waarom de USS Green Bay en de USS Lake Erie niet konden aanmeren zijn niet gegeven, het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verwijst voor meer informatie naar China.

Eerder deze week verklaarde Trump dat het Chinese leger troepen verplaatst naar de grens met Hongkong, waardoor militair ingrijpen van China een serieuze oplossing lijkt te worden. Naar verluidt zijn zeker 12.000 agenten van de Chinese oproerpolitie gestationeerd in Shenzhen, een Chinese stad dat dichtbij de grens ligt met Hongkong.

Het Aziatische land heeft al eerder gezegd dat het de aanhoudende protesten in Hongkong ziet als "signalen van terrorisme".

Ook deze week liep het diverse malen uit de hand, met name op de internationale luchthaven van Hongkong. Duizenden betogers en agenten kwamen tot harde confrontaties en het vliegverkeer werd twee dagen stilgelegd.

Voorzichtig optimisme voor einde handelsoorlog

Tussen China en de VS is al enige tijd een handelsoorlog bezig, die de laatste twee weken verder escaleerde. Deze week kwam er een kleine omslag, de VS maakte bekend dat nieuwe importtarieven op Chinese goederen met drie maanden zijn uitgesteld terwijl de Chinezen het voor Amerikanen aantrekkelijker maken om producten uit China te halen.

Dit deed het Aziatische land door de eigen munteenheid renmibi in waarde te laten dalen, 1 dollar is nu 7 yuan waard.

Trump is lovend over zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping, die volgens hem "een geweldige leider is met het respect van zijn volk". De Amerikaanse president biedt ook zijn hulp aan in dezelfde tweet en zegt dat een ontmoeting tussen beide heren niet ondenkbaar is. De laatste keer dat Xi en Trump elkaar zagen was op de G20-top in Japan eind juni.