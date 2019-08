In de Amerikaanse stad Philadelphia zijn zeker zes agenten neergeschoten door een of meerdere schutters. Zij zijn met één of meerdere schotwonden naar het ziekenhuis gebracht maar verkeren voor zover bekend niet in levensgevaar. De schutter of schutters zijn vooralsnog niet overmeesterd.

De verdachten houden zich schuil in een gebouw. De schietpartij zou om 16.30 uur (lokale tijd) zijn begonnen na een achtervolging. Inmiddels is het 19.00 uur geweest in die regio van de VS. Een deel van het schietincident zou via een livestream op Facebook te zien zijn geweest, aldus de lokale politie.

Één man is aangehouden. Zijn rol bij het schietincident wordt onderzocht. Één schutter gebruikt een "groot geweer, dat op lange afstand nauwkeurig zijn doel kan raken", aldus een woordvoerder van de politie.

Een steeds grotere groep agenten is aanwezig in de wijk Tioga-Nicetown. Zij worden ondersteund door gepantserde wagens en zwaarbewapende arrestatieteams. Meerdere agenten worden ter plaatse behandeld aan kleine verwondingen.

Lokale autoriteiten vragen bewoners om het gebied te vermijden en binnen te blijven. Nog niet duidelijk is of er burgers gewond zijn geraakt.

Diverse agenten zouden "gevangen zitten" rondom auto's, de schutter zou een groot geweer bij zich hebben. Getuigen zouden al zeker honderden schoten hebben gehoord.