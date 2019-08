In de Amerikaanse stad Philadelphia zijn woensdag zeker zes agenten neergeschoten door één man. Zij werden met één of meerdere schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke schutter is ruim zeven uur na het begin van de schietpartij overmeesterd.

Hij hield zich met een groot geweer schuil in een gebouw. Agenten probeerden urenlang op de man in te praten zodat hij aangehouden kon worden. Vlak na middernacht liep hij met zijn handen omhoog het gebouw uit, schrijven Amerikaanse media.

De schietpartij zou om 16.30 uur (lokale tijd) zijn begonnen nadat leden van de narcoticabrigade een inval deden bij een pand. In de uren die volgden bleef de man op agenten schieten.

Een deel van het schietincident zou via een livestream op Facebook te zien zijn geweest, aldus de lokale politie. De man had urenlang twee agenten als gijzelaars in hetzelfde gebouw, maar zij zijn door een arrestatieteam bevrijd. De commandant van het korps noemt het "een wonder dat er geen agenten zijn omgekomen".

Eén andere man is aangehouden. Zijn rol bij het schietincident wordt onderzocht. De schutter gebruikte een "groot geweer dat op grote afstand nauwkeurig zijn doel kan raken", aldus een woordvoerder van de politie.

Grote politiemacht op de been

Er was een enorme groep agenten aanwezig in de wijk Tioga-Nicetown. Zij werden ondersteund door gepantserde wagens en zwaarbewapende arrestatieteams. Meerdere agenten met kleine verwondingen werden ter plekke behandeld.

Lokale autoriteiten riepen bewoners op het gebied te vermijden en binnen te blijven. Het is nog niet duidelijk of er burgers gewond zijn geraakt.