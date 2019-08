De Italiaanse astronaut Luca Parmitano heeft vanuit het internationale ruimtestation ISS opgetreden als dj. Zijn werk was te horen aan boord van een cruiseschip bij het Spaanse eiland Ibiza, meldt de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.

Parmitano draaide voor een publiek van ongeveer drieduizend mensen. Hij lijkt zich zo te hebben verzekerd van een plek in de muziekgeschiedenis. Het was de eerste keer dat een dj heeft opgetreden vanuit het ISS of vanuit de ruimte, aldus de ruimtevaartorganisatie in een verklaring.

De ruimtevaarder is geholpen door zijn Duitse mentor, dj Le Shuuk. Die zou de Italiaan hebben uitgelegd hoe hij tracks moest mixen. "Le Shuuk maakte een persoonlijke playlist die Luca kon meenemen naar het station en stelde gespecialiseerde dj-software beschikbaar. Die is op de tablets van de astronauten in de ruimte gezet."

Het optreden van de astronaut had volgens ESA ook een educatief tintje. Parmitano zou zijn publiek vanuit de ruimte hebben bijgepraat over zijn missie.