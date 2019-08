De Pakistaanse minister-president Imran Khan heeft India er woensdag van beschuldigd een militaire operatie in Pakistaans-Kasjmir voor te bereiden.

Khan uitte die aantijging tijdens een toespraak ter gelegenheid van de Pakistaanse onafhankelijkheidsdag. De premier reisde daarvoor af naar Muzaffarabad, de hoofdstad van Azad-Kasjmir. Dit is het deel van Kasjmir dat in Pakistaanse handen is.

Hij stelde dat India een aanval voorbereidt die verder gaat dan het bombardement op militantenkampen in Pakistaans grondgebied van afgelopen februari, dat leidde tot het neerhalen van een Indiaas gevechtsvliegtuig. Die aanval was een reactie op een bomaanslag op Indiase agenten in Kasjmir die door opstandelingen is gepleegd.

"Ze hebben een nog vreselijker plan gemaakt om de aandacht van de wereld voor hun acties in Kasjmir af te leiden; ze bereiden een actie in Azad-Kasjmir voor", zei Khan tegen plaatselijke politici. "Het Pakistaanse leger is volledig van hun plannen op de hoogte."

Jammu en Kasjmir ingelijfd door India

India trok op 5 augustus de speciale status van het door India gecontroleerde deel van Kasjmir (de deelstaat Jammu en Kasjmir) in. Het gebied had daarvoor een verregaande mate van zelfstandigheid, die het regionale parlement bijvoorbeeld de bevoegdheid gaf eigen wetgeving te maken.

Duizenden Indiase militairen werden voorafgaand aan de aankondiging naar het gebied gestuurd. Kasjmiri's kregen een straatverbod opgelegd en communicatiemiddelen gingen op zwart. Volgens berichten die desondanks de buitenwereld wisten te bereiken, werden honderden regionale politici en activisten opgepakt.

De reactie van de Pakistaanse regering was relatief mild, gezien de historische vijandschap tussen de buurlanden. Islamabad stelde een handelsverbod in en wees de Indiase ambassadeur uit.

Pakistan wil internationale bemiddeling

Khan uitte afgelopen week wel een slechts licht verhuld dreigement. Indiaas-Kasjmir kampt al decennia met een opstand van militant islamitische Kasjmiri's, die worden gesteund door Pakistan. In de afgelopen jaren werd die steun afgebouwd. De premier zinspeelde erop dat dit weer kan keren.

Ook voorspelde hij dat de Indiase zet woede zal opwekken bij moslims in omringende landen. Dat zou bijvoorbeeld gevolgen kunnen hebben voor de vredesgesprekken tussen de VS en de Taliban in Afghanistan.

Khan kondigde verder aan de kwestie-Kasjmir aan te zullen kaarten bij de VN-Veiligheidsraad en stelde dat India de regio etnisch wil zuiveren om een hindoemeerderheid te vestigen.

Pakistan heeft in het verleden vaker gevraagd om internationale arbitrage. India beschouwt Kasjmir als een interne kwestie en wijst buitenlandse bemoeienis af.

De twee landen hebben na de onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk in 1947 twee oorlogen uitgevochten om het gebied. Die werden beide gewonnen door India.