De man die vervolgd wordt voor de aanslag op twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch, heeft vanuit een zwaarbeveiligde gevangenis een brief gestuurd. De ontvanger heeft het document vervolgens gepubliceerd op het omstreden internetforum 4chan. Volgens de Nieuw-Zeelandse autoriteiten had dit nooit mogen gebeuren.

Brenton Tarrant vertelt in de brief over zijn politieke en sociale opvattingen. Hij zit in de cel in Auckland en mag brieven versturen en ontvangen, maar deze mogen onder bepaalde voorwaarden worden tegengehouden.

Minister Kelvin Davis, die verantwoordelijk is voor de gevangenissen in het land, zegt tegen The New Zealand Herald dat de brief nooit de gevangenis had mogen verlaten. "Ik heb duidelijk gemaakt dat dit nooit meer mag gebeuren."

Ook premier Jacinda Ardern benadrukt dat de brief nooit verstuurd had mogen worden, aldus de Nieuw-Zeelandse krant. "Dit is overduidelijk iemand die een specifiek doel voor ogen heeft, in termen van het delen van zijn propaganda. Daar hadden we dus op voorbereid moeten zijn."

De persoon die de brief op 4chan had geplaatst, ontving de brief nadat hij enkele maanden geleden een brief naar Tarrant had gestuurd. Over de identiteit van deze persoon is weinig bekend. Hij zou Alan heten en in Rusland wonen.

De 28-jarige Tarrant wordt door justitie verantwoordelijk gehouden voor het bloedbad in Christchurch op 15 maart. Bij de schietpartijen op twee verschillende plekken kwamen 51 gelovigen om het leven. Tarrant ontkent schuldig te zijn. De rechtbank buigt zich in mei 2020 over zijn zaak.