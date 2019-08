Russische autoriteiten hebben inwoners van Njonoksa gevraagd om woensdagochtend tussen 05.00 uur en 07.00 uur hun huis te verlaten. Het gebied ligt vlakbij het onderzoeksplatform in de Witte Zee waar donderdag een mysterieuze kernexplosie was. Woordvoerders van de Russische overheid ontkennen dat er sprake is van een evacuatie.

Er zijn geen redenen gegeven waarom de circa 450 inwoners het gebied moeten verlaten. Woensdagochtend zouden er alleen "werkzaamheden" in de regio worden uitgevoerd. Tussen 05.00 en 07.00 uur komt een speciale trein de inwoners ophalen.

Vlak na de explosie werd al een stralingspiek waargenomen in de nabijgelegen stad Severodvinsk. Tijdelijk bereikte de straling 2 microsievert per uur waarna het terugviel naar de normale waarde van 0,11 microsievert. Beide niveaus zijn te klein om stralingsziekte te veroorzaken.

Nog veel onduidelijk over de explosie

Veel over het incident is nog onduidelijk. Voor zover bekend waren er nucleaire wetenschappers bij het ongeval aanwezig en het Russische ministerie van Defensie zei donderdag dat een raketmotor gevuld met vloeibare brandstof was ontploft. Een deel van de Witte Zee, de Dvinabaai, is voor een maand afgesloten voor de scheepvaart. Vrachtverkeer kan daardoor Archangelsk niet mee bereiken.

Aanvankelijk kwamen berichten naar buiten dat twee personen waren omgekomen bij de explosie, later bleek dit om zeker vijf mensen te gaan. Zij zijn maandag herdacht. Drie anderen zouden nog in het ziekenhuis liggen.

In Severodvinsk ontstond er een run op jodiumpillen bij de apotheken. De bijna 200.000 inwoners hopen zich daarmee te beschermen tegen radioactieve straling, omdat de pillen voorkomen dat het lichaam radioactief jodium opneemt.

Rusland hield vaker grote ongelukken geheim

Rusland heeft een geschiedenis als het gaat om het geheimhouden van grote ongelukken. De explosie in de kerncentrale van Tsjernobyl in 1986 in de toenmalige Sovjetrepubliek Oekraïne is daarvan het beste voorbeeld. Later ging deze gebeurtenis de geschiedenisboeken in als de rampzaligste kernramp ooit.

Vorige week nog vatte in het oosten van Siberië een wapendepot vlam, waarna een reeks explosies volgde. Tienduizenden mensen moesten worden geëvacueerd. Een gebied ter grootte van België zou in brand hebben gestaan.