De FBI heeft maandag het privé-eiland van wijlen multimiljonair en misbruikverdachte Jeffrey Epstein in de Amerikaanse Maagdeneilanden doorzocht. Het is een teken dat het onderzoek naar Epsteins vermeende seksmisdrijven doorgaat, ondanks zijn zelfmoord.

Videobeelden van ooggetuigen, eerst uitgezonden door NBC News, lieten zien hoe FBI-agenten maandagochtend op het eilandje Little Saint James arriveerden.

De inval kwam twee dagen nadat Epstein dood werd gevonden in zijn cel in een gevangenis in New York. Vermoedelijk heeft hij zelf een einde aan zijn leven gemaakt. De FBI en het Amerikaanse ministerie van Justitie doen onderzoek naar de toedracht van zijn dood. Na een eerdere zelfmoordpoging werd Epstein onder nauwlettend toezicht geplaatst, maar die maatregelen lijken al snel te zijn ingetrokken.

De vermeende slachtoffers van Epstein, vrouwen die hem ervan beschuldigen hen te hebben misbruikt toen ze tieners waren, reageerden woedend op het nieuws van zijn dood, omdat ze hem nu niet meer kunnen confronteren in de rechtszaal. Ze eisen van de autoriteiten dat het onderzoek naar zijn vermeende misdrijven doorgaat om mogelijke handlangers boven water te krijgen.

De Amerikaanse minister van Justitie, William Barr, zei maandag dat eventuele medeplichtigen "niet rustig kunnen gaan slapen". "Slachtoffers verdienen gerechtigheid en zullen die krijgen."

Nieuwe onderzoeksmogelijkheden door Epsteins dood

Mogelijk is het doorzoeken van Epsteins eigendommen juridisch eenvoudiger geworden nu de multimiljonair geen bezwaar meer kan aantekenen, zeggen Amerikaanse deskundigen.

Epstein werd ervan beschuldigd tientallen minderjarige meisjes te hebben aangezet tot prostitutie. Hij zou hen hebben betaald voor seksuele handelingen en, in enkele gevallen, om andere meisjes naar hem toe te brengen. Medewerkers en andere bekenden van Epstein zouden hem hebben geholpen zijn seksnetwerk in stand te houden of er zelf gebruik van hebben gemaakt.

De multimiljonair sloot in 2007 een omstreden deal met justitie en kreeg een bijzonder lichte straf, maar journalistiek spitwerk en veranderde normen na #metoo brachten de zaak tegen hem weer aan het rollen.