De Franse autoriteiten zijn dinsdag, ongeveer vier maanden na de verwoestende brand in de Notre-Dame, begonnen met een grootschalige actie om vrijgekomen looddeeltjes op te ruimen. Straten, pleinen en straatmeubilair worden grondig gereinigd.

In het dak van de uitgebrande torenspits van de Notre-Dame zat bijna 400 ton lood verwerkt, dat in de omgeving is terechtgekomen. De komende weken is de omgeving van de kathedraal afgezet, melden Franse media.

Eerst worden de straten onder hoge druk gereinigd met water en wasmiddel. Daarna wordt op bepaalde oppervlakten een soort blauwe gel gespoten, waar de looddeeltjes aan vast zullen plakken. De gel moet drie dagen lang drogen en wordt daarna verwijderd. Een proces dat ook nog vijf dagen in beslag zal nemen.

Eerder werden al de scholen en kinderdagverblijven in de omgeving van de Notre-Dame schoongemaakt, nadat de journalistieke onderzoekswebsite Mediapart aan het licht bracht dat er hoge concentraties lood zijn gemeten in de bodem in de directe omgeving van de Notre-Dame.

De gemeten waarden zouden de loodnorm vier- tot zevenhonderd keer overschrijden. Deze informatie is niet openbaar gemaakt door de Franse autoriteiten, stelt het onderzoeksmedium.

Volgens autoriteiten is er geen reden tot zorgen

Volgens actiegroep Robin des Bois hadden de autoriteiten het publiek moeten informeren en voorzorgsmaatregelen moeten nemen. De groep heeft een aanklacht ingediend bij de Parijse rechtbank. Ook de onrust onder Parijzenaars is gegroeid.

De Franse gezondheidsdiensten zeggen echter dat mensen niet ongerust hoeven te zijn. Eerder werd bij een kind een te hoge concentratie lood in het bloed gevonden, maar er hoefden geen ingrijpende maatregelen genomen te worden.

Eind juli werden echter wel de restauratiewerkzaamheden in de Notre-Dame stilgelegd, omdat de werknemers risico op loodbesmetting liepen. De arbeidsinspectie concludeerde dat de getroffen maatregelen niet voldoende waren.

Hoe hoog de concentraties lood in de omgeving van de Notre-Dame zijn, is onbekend. Ook is niet precies duidelijk hoe groot de gezondheidsrisico's zullen zijn. Na de grootschalige opruimactie zullen er nieuwe metingen worden verricht.

Blootstelling aan lood kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen

Het metaal lood werd vroeger veel gebruikt in de woningbouw, maar ook in batterijen, accu's en verf. Blootstelling aan lood kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen.

"Wanneer iemand lang is blootgesteld aan lood, kan er bloedarmoede ontstaan en de werking van de nieren en de vruchtbaarheid kan worden verstoord. Bij kinderen kunnen lage gehaltes lood in het lichaam al leiden tot een verstoorde ontwikkeling van het zenuwstelsel, wat zich kan uiten in gedragsstoornissen en in een verminderde intelligentie", schrijft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie valt niet te zeggen welke hoeveelheid lood in het lichaam 'veilig' is.