De nog niet vanaf de Hongkongse luchthaven vertrokken vluchten worden dinsdag niet meer uitgevoerd. De luchtvaartautoriteiten hebben dit besloten, omdat op het vliegveld voor de vijfde dag op rij wordt gedemonstreerd. De betogers hebben in delen van het pand barricades geplaatst.

Het vliegverkeer werd dinsdagochtend langzaam opgestart, nadat een dag eerder bijna alle vluchten werden geschrapt vanwege protesten op de luchthaven.

Sommige aankomende vluchten kunnen nog wel landen. KLM laat aan NU.nl weten dat de vlucht van dinsdagmiddag 17.00 uur vanaf Schiphol gewoon volgens schema vertrekt. "We staan in nauw contact met de luchtverkeersleiding in Hongkong. Pas als er iets aan de situatie verandert, zullen we verdere mededelingen doen", aldus een woordvoerder.

Een groep demonstranten had de nacht op het vliegveld doorgebracht. In de loop van de dag werd deze groep steeds groter. Inmiddels hebben de betogers op verschillende plekken barricades geplaatst.

Reizigers opgeroepen om niet naar vliegveld te komen

De luchtvaartautoriteiten roepen reizigers op niet naar de luchthaven te komen. Het is niet duidelijk wanneer het uitgaande vliegverkeer weer wordt hervat. Alleen vluchten waarvan de passagiers al zijn ingecheckt, kunnen vertrekken.

De luchthaven van Hongkong is een van de drukste vliegvelden ter wereld. Jaarlijks maken ongeveer 75 miljoen reizigers gebruik van het vliegveld.

VN-commissaris roept op tot onafhankelijk onderzoek

Mensenrechtencommissaris Michelle Bachelet van de Verenigde Naties roept de Hongkongse autoriteiten op terughoudendheid te tonen en onderzoek te doen naar het politiegeweld van de afgelopen dagen.

In een persverklaring wijst Bachelet op de beelden waarop te zien is dat agenten traangas gebruiken in drukke, afgesloten ruimtes en het traangas direct afvuren op demonstranten. "Daardoor ontstaat een aanzienlijk risico op overlijden of ernstig letsel", waarschuwt ze.

De demonstranten eisen al weken een onafhankelijkheid onderzoek naar het handelen van de politie tijdens de aanhoudende protesten. Zij stellen dat agenten onnodig veel geweld tegen hen gebruiken.

China stelt zich steeds kritischer en dreigender op

China had zich in eerste instantie terughoudend opgesteld met betrekking tot Hongkong, maar laat zich de laatste tijd steeds kritischer en dreigender uit. "Zij die met vuur spelen, zullen in vlammen opgaan", waarschuwden de Chinese autoriteiten vorige week.

In de afgelopen tijd zijn meerdere video's vrijgegeven waarin de Chinese veiligheidsdiensten oefenen met mensen die zich verkleden als Hongkongse demonstranten. Dinsdag zijn beelden gepubliceerd van militaire voertuigen in Shenzhen, een Chinese stad die ongeveer 25 kilometer ten noorden van Hongkong ligt.

Het Chinese leger kan niet zomaar ingrijpen in Hongkong. De militairen kunnen zich alleen in het conflict mengen als de regionale autoriteiten daar toestemming voor geven.