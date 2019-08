De enorme bosbranden in Siberië lijken langzaam maar zeker te doven. Russische media schrijven dinsdag dat het brandende gebied maandag 6 procent kleiner is geworden. Volgens deskundigen is dat te danken aan de grote hoeveelheid neerslag die de afgelopen dagen naar beneden viel.

De Russische brandweer moet alsnog 202 bosbranden bestrijden in een gebied van ruim 283.000 hectare. De afgelopen 24 uur zouden brandweerlieden 49 bosbranden hebben geblust die een gebied van 5.900 hectare besloegen.

Sinds juli zou het door rookontwikkeling en smog getroffen gebied bijna vijf keer zo klein zijn geworden.

In totaal bestrijden meer dan vierduizend mensen en tientallen vliegtuigen de vlammenzee. Een gebied ter grootte van België (3 miljoen hectare bos) zou al door de vlammen verwoest zijn. In het noorden zou een gebied zo groot als Nederland nog altijd in brand staan, schrijft de NOS.

Het merendeel van de branden woedt in de buurt van de steden Irkoetsk en Krasnojarsk. Siberië wordt vrijwel elk jaar getroffen door bosbranden, maar dit jaar zijn die talrijker en heviger vanwege de droogte en hoge temperaturen.