De rust op de luchthaven in Hongkong is enigszins wedergekeerd. Door een grote demonstratie werden maandag meer dan honderd vluchten geschrapt. Dinsdag moeten reizigers alsnog rekening houden met vertragingen, omdat de luchthaven nog achter op het gewenste schema loopt.

Naar verluidt waren meer dan vijfduizend mensen aanwezig bij het protest. Er werd al dagenlang gedemonstreerd op de luchthaven, maar de Hongkongse luchtvaartautoriteiten zagen toen nog geen redenen voor drastische maatregelen.

Maandag konden alleen nog vliegtuigen landen op de luchthaven die al onderweg waren. Meerdere landen hebben hun reisadvies voor Hongkong aangescherpt en ook het Nederlandse ministerie van Buitenlandse zaken waarschuwt voor de aanhoudende onrust in de stad.

"Neem voor uw vertrek contact op met uw vliegmaatschappij of reisorganisatie", staat in het reisadvies.

Het was voor reizigers ook moeilijk om het vliegveld te bereiken of juist te verlaten. Op de omliggende wegen zou het zó druk zijn geweest in verband met de demonstratie, dat mensen lopend de luchthaven probeerden te bereiken.

Onrust te herleiden naar wetsvoorstel

De onrust in Hongkong ontstond toen Carrie Lam, de hoogste bestuurder in Hongkong, een omstreden uitleveringswet wilde doorvoeren. Na meerdere massaprotesten besloot ze het voorstel voor onbepaalde tijd op te schorten.

De demonstranten eisen dat het wetsontwerp definitief wordt ingetrokken. Ook willen ze onder meer dat Lam opstapt en dat justitie de aanklachten tegen de demonstranten intrekt.

Tot groot ongenoegen van de betogers zijn de regionale autoriteiten op geen enkele eis ingegaan. Inmiddels wordt bijna dagelijks gedemonstreerd.

China ziet 'signalen van terrorisme' in Hongkong

China ziet in de aanhoudende protesten in Hongkong "signalen van terrorisme". De autoriteiten in de autonome regio kampen met betogingen die steeds vaker uitmonden in geweld. De politieke crisis duurt al ruim twee maanden.

De protesten van afgelopen weekend liepen opnieuw flink uit de hand. De oproerpolitie gebruikte traangas en rubberen kogels tegen betogers die twee molotovcocktails naar agenten hadden gegooid.

Niet duidelijk is hoeveel personen gewond zijn geraakt, voor zover bekend heeft zeker één agent brandwonden aan zijn benen opgelopen door een molotovcocktail.