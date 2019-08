Onderzoekers zijn een stap dichterbij de eerste effectieve behandelingen voor het dodelijke ebolavirus, nadat twee mogelijke geneesmiddelen de overlevingskansen van patiënten naar maximaal 94 procent lieten stijgen tijdens een klinische proef in Congo.

De twee experimentele geneesmiddelen, REGN-EB3 en mAb114 genaamd, werden ontwikkeld met antistoffen die werden gewonnen bij mensen die ebola overleefden. Bij de klinische proef werden in totaal vier mogelijke geneesmiddelen getest.

Van de patiënten met een lage concentratie van het virus in hun bloed die REGN-EB3 kregen, overleefde 94 procent. Bij het middel mAb114 was dat 89 procent.

Het Amerikaanse National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIH), dat de proef uitvoerde, heeft laten weten dat de middelen nu zullen worden aangeboden aan alle ebolapatiënten in Congo.

De klinische proef is nog niet afgelopen. Het NIH zegt te streven naar een totaalaantal deelnemers van 725.

NIH-directeur Anthony Fauci noemde de resultaten "zeer goed nieuws" voor de strijd tegen ebola. "Wat dit betekent is dat we nu, naar het zich laat aanzien, twee behandelingen hebben voor een ziekte waarvoor we niet zo lang geleden helemaal geen behandeling hadden."

'Bemoedigend, maar geen doodsklap voor ebola'

Het hoofd van het noodhulpprogramma van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Mike Ryan, liet weten de positieve resultaten van het experiment bemoedigend te vinden, maar waarschuwde ook dat de twee geneesmiddelen niet voldoende zullen zijn om de epidemie helemaal te stoppen.

"Het nieuws van vandaag is fantastisch. Het geeft ons nieuw gereedschap in onze gereedschapskist voor de strijd tegen ebola, maar zal ebola niet zonder meer tot stoppen dwingen", zei hij.

Er worden momenteel ook experimentele vaccins getest om ebolabesmettingen te voorkomen. Ook op dat vlak is in de afgelopen maanden vooruitgang geboekt.

Uitbraak in Congo op een na dodelijkste ooit

Het ebolavirus grijpt om zich heen in Oost-Congo sinds augustus 2018. Zeker 1.800 mensen zijn om het leven gekomen door de huidige uitbraak. Pogingen om de ziekte te bestrijden of patiënten in quarantaine te plaatsen worden bemoeilijkt door de gewelddadige milities die in het gebied actief zijn en door wantrouwen van de bevolking jegens hulpverleners.

De uitbraak in Congo is de op een na grootste tot nu toe. Tussen 2013 en 2016 eiste een uitbraak in West-Afrika, die zich door Guinee, Liberia en Sierra Leone verspreidde, meer dan 11.300 levens.