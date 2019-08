De Amerikaanse minister van Justitie zegt dat sprake was van onregelmatigheden in het detentiecentrum waar de omstreden zakenman Jeffrey Epstein vastzat. William Barr belooft dat "tot op de bodem" zal worden uitgezocht wat precies is voorgevallen.

De minister stelde ook dat mogelijke handlangers van Epstein de dans niet zullen ontspringen. "De slachtoffers verdienen rechtvaardigheid. En die zullen ze krijgen."

Epstein (66) zat vast in het Metropolitan Correctional Center in Manhattan. "We ontdekken nu dat sprake was van ernstige onregelmatigheden in dit centrum. Die zijn erg zorgwekkend. We eisen een grondig onderzoek", aldus Barr maandag tijdens een bezoek aan een politiebeurs in New Orleans.

Het lichaam van Epstein is zaterdag gevonden in zijn cel. Hij pleegde vermoedelijk zelfmoord. De steenrijke misbruikverdachte was enkele weken voor zijn dood ook al gewond aangetroffen. Hij zou daarna onder verscherpt toezicht zijn geplaatst, maar dat was kennelijk weer ingetrokken.

Eerder op maandag meldde The New York Times dat de twee bewakers die op het fatale moment dienst hadden op de afdeling van Epstein allebei al flink hadden overgewerkt. Ook zou de celgenoot die de multimiljonair kreeg als deel van de antisuïcidemaatregelen weer zijn overgeplaatst.

Honderden pagina's aan documenten met details over beschuldigingen aan het adres van Epstein werden vorige week vrijdag openbaar gemaakt door een rechtbank in New York.

Epstein werd verdacht van tientallen misbruikgevallen

Epstein werd ervan beschuldigd tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt. Hij zou ook meisjes hebben betaald om anderen aan hem te introduceren. Tijdens 'massagesessies' zou hij hen vervolgens hebben gedwongen seksuele handelingen te verrichten.

De multimiljonair, die rijk werd als vermogensbeheerder voor miljardairs, had huizen in New York en Parijs en een privé-eiland in de Maagdeneilanden. Het Franse Openbaar Ministerie maakte maandag bekend te zullen onderzoeken of hij zijn misbruikpraktijken ook in Frankrijk uitvoerde.

Hoewel Epstein begin deze eeuw werd aangeklaagd op verdenking van kindermisbruik in de staat Florida, wist hij een bijzonder milde deal te sluiten met het plaatselijke Openbaar Ministerie. Dat werd eind vorig jaar onthuld door de krant The Miami Herald en leidde tot het opstappen van de Amerikaanse ministerie van Werkgelegenheid, James Acosta, die destijds hoofdaanklager in Miami was.

Blik gericht op machtige vrienden van Epstein

Saillant waren ook Epsteins vriendschappen met invloedrijke figuren. Hij ging om met de huidige Amerikaanse president, Donald Trump, en diens voorganger Bill Clinton. Ook prins Andrew van het Verenigd Koninkrijk begaf zich regelmatig in de kringen rond de multimiljonair.

Die vriendschappen met machtige mensen en de wijze waarop Epstein zichzelf van het leven beroofde leidden na zijn dood meteen tot de verspreiding van allerlei complottheorieën. President Trump gooide olie op het vuur door Bill en Hillary Clinton te beschuldigen van directe betrokkenheid bij Epsteins dood.

Denk jij aan zelfmoord? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0900-0113 of113.nl.