De alarmcentrale van de ANWB heeft afgelopen weekend 28.000 meldingen van pechgevallen of andere problemen gekregen van vakantiegangers in het buitenland. Het weekeinde ervoor waren het er zelfs 30.000. In beide weekenden zat een zwarte zaterdag met topdrukte op veel snelwegen.

"De meeste pechgevallen waren in Frankrijk; nog steeds het land waar de meeste Nederlanders hun zomervakantie doorbrengen", aldus een woordvoerder. De ANWB houdt op strategische plaatsen altijd huurauto's achter de hand om mensen na een pech- of ongeval letterlijk weer op weg te helpen.

Het blijft druk want "komende donderdag is Maria Hemelvaart, een katholieke feestdag, en in onder meer Frankrijk, Italië en Spanje zijn mensen ook op vrijdag vrij. De meeste autogarages zijn dan vier dagen dicht."

Een opvallende hulpvraag kreeg de alarmcentrale vanuit Peru. "Enkele mensen die bij de Inca-stad Machu Picchu in problemen kwamen door hoogteziekte, hebben hun reis moeten afbreken. We hebben ze met een vliegtuig laten terugkeren naar Nederland." Bij hoogteziekte heeft de patiënt last van hoofdpijn en misselijkheid en dreigt het gevaar dat zich vocht ophoopt in de hersenen of longen.

Top 5 pechgevallen in Europa (bron: ANWB) Lekke band

Motorstoringen

Indicatielampjes wijzen op storing

Startproblemen

Carrosseriemankementen

Lekke band meest voorkomende pech

De ANWB heeft een top 5 van veelvoorkomende pechgevallen in Nederland en de rest van Europa samengesteld. Een lekke band van een auto, caravan of aanhanger komt het meest voor, waarbij vaak een reserveband ontbreekt. Motorstoringen, indicatielampjes die de bestuurder wijzen op een storing, startproblemen en problemen met de carrosserie maken de top 5 compleet.

"Omdat de schoolvakanties in een groot deel van het land nog tot eind deze maand duren, houden we rekening met nog enkele dagen van grote drukte op de snelwegen", aldus de woordvoerder. Opvallend veel mensen kiezen er de laatste jaren voor om 's nachts te rijden als het rustiger is.